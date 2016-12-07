Мостовой: «Кто-то, может, только и рад уходу Слуцкого»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой выразил мнение, что уход Леонида Слуцкого с поста главного тренера ЦСКА является естественным клубным процессом. Команда проведет сегодня последний матч под руководством специалиста, сыграв на выезде с «Тоттенхэмом» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Мне лично не будет не хватать Слуцкого в ЦСКА, уход тренера – естественный процесс жизни любой команды. Здесь никогда не бывает ничего личного, на его место придет другой специалист, как в свое время пришел Слуцкий. Скучать по нему будут люди в команде, и то не все. Кто-то, может, только и рад уходу Слуцкого. Такое всегда бывает в большом коллективе. Ничего особенного в уходе Слуцкого из ЦСКА не вижу, но странновато, что было решено объявить об этом сейчас», – заявил Мостовой.