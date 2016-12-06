Гендиректор «Уфы» отказался комментировать ситуацию о Гончаренко и ЦСКА

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что не готов давать комментарии о возможном назначении главного тренера уфимцев Виктора Гончаренко на пост рулевого ЦСКА. Напомним, сегодня стало известно, что Леонид Слуцкий покидает свою должность.

– Понимаю, о чем вы хотите спросить. Но пока без комментариев. ЦСКА объявил об уходе Слуцкого, а мы пока ничего не публиковали, информация появится позже.

– То есть не готовы сказать, что Гончаренко уходит в ЦСКА?

– Пока не готов. Ждите информацию на сайте.