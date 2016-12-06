Червиченко: «Судьи за уши вытаскивают «Спартак» на первое место»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о матче 17-го тура РФПЛ между красно-белыми и «Рубином» (2:1), отметив неоднозначную работу арбитров в данной встрече. По словам функционера, именно судейские ошибки позволяют московскому клубу единолично лидировать в чемпионате России.

«Закономерный ли счет? С точки зрения того, что в этом сезоне происходит, наверное, закономерный. Судьи за уши вытаскивают «Спартак» на первое место, Глушаков бьет влево, попадает вправо... В этом плане все закономерно.

Разве Промеса не должны были за хамский фол на Бурлаке удалять? «Спартак» должен был еще в первом тайме оставаться вдесятером. В таком случае, думаю, москвичи бы больше не забили гостям. И это происходит весь сезон, но раз остальных участников чемпионата это устраивает, значит, все нормально. В конечном счете Вилков сам осознал, что Промес должен был получить красную, в итоге искал любой повод голландца удалить.

Уже два года как в судействе гуляй-поле. Нормального руководителя нет, одернуть их некому, вот и творят что хотят. Заметьте, что есть молодые арбитры, которые на такие вещи не решаются, а есть старая банда, которая прекрасно знает что и как делать. Они в этом вопросе профессионалы, уже ничего не боятся, со своими же руководителями держат хорошую связь. Наглым образом что хотят, то на поле и творят», – сказал Червиченко.