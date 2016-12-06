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  • Червиченко: «Судьи за уши вытаскивают «Спартак» на первое место»

Червиченко: «Судьи за уши вытаскивают «Спартак» на первое место»

6 декабря 2016, 01:36
55

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о матче 17-го тура РФПЛ между красно-белыми и «Рубином» (2:1), отметив неоднозначную работу арбитров в данной встрече. По словам функционера, именно судейские ошибки позволяют московскому клубу единолично лидировать в чемпионате России.

«Закономерный ли счет? С точки зрения того, что в этом сезоне происходит, наверное, закономерный. Судьи за уши вытаскивают «Спартак» на первое место, Глушаков бьет влево, попадает вправо... В этом плане все закономерно.

Разве Промеса не должны были за хамский фол на Бурлаке удалять? «Спартак» должен был еще в первом тайме оставаться вдесятером. В таком случае, думаю, москвичи бы больше не забили гостям. И это происходит весь сезон, но раз остальных участников чемпионата это устраивает, значит, все нормально. В конечном счете Вилков сам осознал, что Промес должен был получить красную, в итоге искал любой повод голландца удалить.

Уже два года как в судействе гуляй-поле. Нормального руководителя нет, одернуть их некому, вот и творят что хотят. Заметьте, что есть молодые арбитры, которые на такие вещи не решаются, а есть старая банда, которая прекрасно знает что и как делать. Они в этом вопросе профессионалы, уже ничего не боятся, со своими же руководителями держат хорошую связь. Наглым образом что хотят, то на поле и творят», – сказал Червиченко.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Рубин Червиченко Андрей
Комментарии (55)
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ttter
1480978390
Как же Червь надоел,никто и не говорит,что Промеса не нарушал и это рассмотрит Рфс и даст дисквалификацию,но что-то он про уши не говорил когда Гарсия сломал Газинского и даже желтой карточки не получил или когда Вернблум нарушал и также остался безнаказанным.
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cska-62
1480978959
Г-н Червиченко! Зависть сжигает... И иногда до тла! Вот только "Спартак" пока лидирует вполне заслуженно. И главная заслуга в этом Карреры, который из "шалтай-болтай" или "весёлой команды" сумел на лету создать сбалансированную во всех линиях и мотивированную команду с выстроенной игрой. Если же говорить о судейских ошибках или даже судейском произволе, то жертвами в первой половине этого сезона опять же оказывался иногда именно "Спартак". Увы...
Понимаю, что там внутри клуба и около него образовалась уже целая армия каррероненавистников, но посмотрите хоть раз правде в глаза: игру "Спартака" стали смотреть болельщики других клубов, как в позапрошлом сезоне, например, смотрели черчесовское "Динамо", пока Станислава не убрали и не поставили гробить команду Кобелева. С задачей он блестяще справился и вылетел в ФНЛ... P.S. Витсель тут где-то отличился (по радио объявляли). Заявил, что "Спартаку" всё время дают бить пенальти, а "Зениту" - нет. Журналисты выяснили, что за 17 туров "Зенит" бил пенальти 6 раз, "Спартак" - ни одного.
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ivanthebest
1480981558
Жалкий человек, с жалкой фамилией, с жалкой злобой и обидой на мир, с жалкой никчёмной психологией возвышения путём попыток унизить других, с жалкими и неинтересными по всей видимости делами. Одним словом жалкий человек, у которого нечего взять хорошего и чему-либо научиться... Червиченко - ты просто жалок! Больше нечего сказать и добавить... Предлагаю вообще на его никчёмные речи не обращать никакого внимания...
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turist82
1480991046
Ага, так тянут что с крыльями левый пендаль на старте матча поставили. А Спартаку ни одного пеналя пробить не дали еще, хотя поводов хватало
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Сармат Ростов
1480995302
Собака лает - караван идёт! Мнение червяка давно никому не интересно!!!
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den161
1480999458
да согласен. спартак очень грязно играл, возможно не только промеса удалять надо было
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filosof sparty
1480999876
Жирная блевотина опять что то изрыгнула…
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mahan
1481002641
Со..и х...й жирная ско.....на. Прям бомбит его, что Спартак начал потихоньку восстанавливаться, ведь он так усердно его развалил. Пи...р
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Jack24
1481003131
Вшивый пёс опять загавкал
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Диктор
1481004872
А что он молчал когда Спартак играл с Зенитом ??????? Заткнулся бы лучше и больше никогда не высказывался в сторону Спартака-гниль.
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