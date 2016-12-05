Глушаков не увидел проблем с судейством в матче между «Спартаком» и «Рубином»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился впечатлениями от матча 17-го тура РФПЛ против «Рубина» (2:1), а также заявил, что не имеет претензий к работе судей в данной встрече. Напомним, ранее защитник казанского клуба Тарас Бурлак выразил мнение, что главный арбитр Михаил Вилков ошибочно не удалил хавбека Квинси Промеса за столкновение в одном из эпизодов.

– Судейство сегодня вызвало много вопросов... Да и вы на поле часто общались с арбитром. Чем-то недовольны?

– Хорошее начало – сразу с судейства... Да никаких претензий и проблем! Выиграли, все нормально. И в одной, и в другой команде удаления. Не думаю, что это был главный вопрос в матче.

– «Спартак» впервые в сезоне смог одержать волевую победу...

– Да у нас не так много подобных ситуаций было, чтобы отыгрываться. Если в Самаре не получилось, то это просто стечение обстоятельств. Может, где-то немного недонастроились, может, еще что-то. Но нам надо было загладить вину перед болельщиками. Сегодня была последняя домашняя игра в году, обязательно нужно было уйти в хорошем настроении в отпуск.