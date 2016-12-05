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  • Глушаков не увидел проблем с судейством в матче между «Спартаком» и «Рубином»

Глушаков не увидел проблем с судейством в матче между «Спартаком» и «Рубином»

5 декабря 2016, 23:36
10

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился впечатлениями от матча 17-го тура РФПЛ против «Рубина» (2:1), а также заявил, что не имеет претензий к работе судей в данной встрече. Напомним, ранее защитник казанского клуба Тарас Бурлак выразил мнение, что главный арбитр Михаил Вилков ошибочно не удалил хавбека Квинси Промеса за столкновение в одном из эпизодов.

– Судейство сегодня вызвало много вопросов... Да и вы на поле часто общались с арбитром. Чем-то недовольны?

– Хорошее начало – сразу с судейства... Да никаких претензий и проблем! Выиграли, все нормально. И в одной, и в другой команде удаления. Не думаю, что это был главный вопрос в матче.

– «Спартак» впервые в сезоне смог одержать волевую победу...

– Да у нас не так много подобных ситуаций было, чтобы отыгрываться. Если в Самаре не получилось, то это просто стечение обстоятельств. Может, где-то немного недонастроились, может, еще что-то. Но нам надо было загладить вину перед болельщиками. Сегодня была последняя домашняя игра в году, обязательно нужно было уйти в хорошем настроении в отпуск.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Рубин Глушаков Денис
Комментарии (10)
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Диктор
1480970684
Красавчик .
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Ramiras
1480970962
Конечно, если бы он проиграл, он бы их (эти проблемы) - сразу увидел бы
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1bear
1480971952
...ну как всегда:победа-судья хороший,ну а если продули-сразу скандал...
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bafor
1480975867
Судья ошибался в обе стороны. Пенку на Мельгарехо он не увидел.
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VVM1964
1480976815
НЕ СОГЛАШУСЬ С ДЕНИСОМ , СУДЕЙСТВО - ЭТО ПРОБЛЕМА НАШЕГО ЧЕМПИОНАТА И ДАННОГО МАТЧА В ЧАСТНОСТИ , СУДЬЯ ОШИБАЛСЯ И НЕ ЕДИНОЖДЫ , НО БЕЗ ПРЕДВЗЯТОСТИ И В ОБЕ СТОРОНЫ .
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muromen
1481003842
О! А Глушаков кроме своего серванта что-то видит?!
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