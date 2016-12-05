Каррера заявил, что в первой части РФПЛ «Спартак» играл с сердцем и душой и командой можно гордиться

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями от матча 17-го тура РФПЛ, в котором его подопечные одержали волевую победу над «Рубином» (2:1). Отметим, что по итогам первой части чемпионата России московский клуб уходит на перерыв в ранге единоличного лидера, имея пятиочковый отрыв от идущего вторым «Зенита».

– Насколько важно то, что «Спартак» одержал первую волевую победу в чемпионате? Можно сказать, что команда сделала выводы после Самары?

– Думаю, ребята провели отличный «получемпионат». Они всегда играли с сердцем и с душой. И сегодня доказали это. Иногда получается сделать то, что хочешь, иногда – нет. Несмотря на это, можно гордиться командой. С самого начала чемпионата она первая. У нас пять очков отрыва, и можно только поздравлять эту команду.