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  • Каррера заявил, что в первой части РФПЛ «Спартак» играл с сердцем и душой и командой можно гордиться

Каррера заявил, что в первой части РФПЛ «Спартак» играл с сердцем и душой и командой можно гордиться

5 декабря 2016, 22:26
16

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями от матча 17-го тура РФПЛ, в котором его подопечные одержали волевую победу над «Рубином» (2:1). Отметим, что по итогам первой части чемпионата России московский клуб уходит на перерыв в ранге единоличного лидера, имея пятиочковый отрыв от идущего вторым «Зенита».

– Насколько важно то, что «Спартак» одержал первую волевую победу в чемпионате? Можно сказать, что команда сделала выводы после Самары?

– Думаю, ребята провели отличный «получемпионат». Они всегда играли с сердцем и с душой. И сегодня доказали это. Иногда получается сделать то, что хочешь, иногда – нет. Несмотря на это, можно гордиться командой. С самого начала чемпионата она первая. У нас пять очков отрыва, и можно только поздравлять эту команду.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (16)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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ivanthebest
1480966183
Массимо мы тебя с этим и команду и поздравляем. Но, самое важное впереди, после Нового года всё начнётся практически заново. Поэтому, расслабляться ни в коем случае не стоит. Предстоит ещё попахать будь здоров. Поэтому нужно хорошо отдохнуть и с новыми силами в бой!
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ttter
1480966346
Спасибо, тренер!
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Александ1982
1480966438
уважение и удачи тебе Массимо Каррера, будем верить в тебя
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Бриг
1480967201
Прекрасная игра, отличный соперник. Дай бог успехов этой команде - но без достойных соперников больших успехов не будет . Болельщик З.
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Вомбат
1480967315
Лично я уверен, что Спартак весной будет играть лучше, чем сейчас. Даже если не будет усиления. Потому что Зе Луиш вернется, а он, как уже все поняли, - очень сильный игрок. А вот Зенит вряд ли усилит игру - наш румын вашему Каррере очень сильно уступает во всем. Так что ваше золото более, чем реально, и, если все так и будет, как я думаю, то оно будет полностью заслуженным.
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zigbert
1480968458
Прекрасные слова Карреры, как тренера и как человека! С победой всех болельщиков Спартака.
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ЖОРРО
1480968952
Жаль,но стоит признать:по делу в лидерах!Молодцы!
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miklos
1480969152
спасибо, Тренер.
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turist82
1480969326
Мне понравилось как Рыжиков столкнулся с Ребровым. Корректно и по-людски. Рыжикову - уважение. А фанаты которые в него весь матч снежки кидали - скоты!
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Mr_Murder
1480974531
согласен с Массимо на все 100
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