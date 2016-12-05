РФПЛ. «Краснодар» поделил очки с «Крыльями Советов»

В матче 17-го тура РФПЛ «Краснодар» на своем поле сыграл вничью с «Крыльями Советов» – 1:1. На гол Федора Смолова гости ответили точным ударом Сергея Корниленко.

Таким образом, краснодарский клуб набрал 28-е очко, однако остался на пятом месте в турнирной таблице. В активе самарцев – 15 баллов и 12-я позиция.

Чемпионат России. РФПЛ. 17-й тур

Краснодар – Крылья Советов (Самара) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Смолов, 48; 1:1 – Корниленко, 71.

Краснодар: Крицюк, Енджейчик, Гранквист, Налдо, Калешин, Каборе, Измайлов, Газинский, Жоаозиньо, Ахмедов (Окриашвили, 59), Смолов.

Крылья Советов: Лория, Ятченко, Таранов, Бато, Цаллагов, Маргасов, Башкиров, Чочиев (Зинков, 58), Молло (Божин, 83), Паскуато, Корниленко (Садик, 89).

Предупреждения: Газинский, 44 – Маргасов, 65; Лория, 87; Яценко, 90+5.

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