«Спартак» в протоколе на матч с «Рубином» указал Аленичева главным тренером

«Спартак» допустил ошибку в заполнении протокола на матч 17-го тура РФПЛ против «Рубина». В частности, красно-белые в графе «главный тренер» указали работавшего с командой до августа нынешнего года Дмитрия Аленичева. Напомним, на данный момент московский клуб возглавляет Массимо Каррера.

Матч между «Спартаком» и «Рубином» проходит в эти минуты на «Открытие Арене». «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию данной встречи.