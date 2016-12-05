Моуринью опроверг вывод денег через офшоры

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью угодил в очередной скандал. На этот раз его обвинили в выводе 12 миллионов евро через офшоры для того, чтобы избежать налоговых выплат.

«Все мои документы были поданы в налоговые органы Италии, Испании и Англии. Мне нечего скрывать. Уже доказано, что я невиновен», – сказал Моуринью.

Журналисты подсчитали, что за время своей работы в «Порту», «Челси», «Интере», «Реале» и «Манчестер Юнайтед» португальский специалист заработал более 90 миллионов фунтов стерлингов.