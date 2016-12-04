Александр Кержаков заявил, что Спаллетти дарил игрокам «Зенита» кулоны с бриллиантами

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал, какие подарки делал игрокам сине-бело-голубых бывший главный тренер команды Лучано Спаллетти. Напомним, итальянский специалист возглавлял петербургский клуб с 2009 по 2014 год, а на данный момент работает в «Роме».

«Такого на моей памяти никогда не было, чтобы тренер собирал команду после выигрыша кубка. Дарил нам подарки, которые сам изготавливал на заказ – кулоны с номерами игроков и небольшими бриллиантами. То есть была такая, больше семейная атмосфера в команде», – сказал Кержаков.