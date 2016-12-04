Билялетдинов назвал тройку лучших футболистов РФПЛ

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов назвал лучших игроков 2016 года. По мнению специалиста, форвард «Спартака» Квинси Промес в конце сезона выглядел уже не так уверенно.

– Назовите тройку лучших футболистов России 2016 года.

– Первый – Акинфеев. Играет надежно и в сборной, и в ЦСКА. Чего только стоит его сэйв в золотом матче с «Рубином»! Второй – Смолов. Регулярно забивает. Третий – Жулиано. Большой мастер, в «Зените» связующее звено между полузащитой и атакой. Пару месяцев назад я бы обязательно включил в тройку Промеса, но концовку года он смазал. С симпатией отношусь и к Азмуну, однако стабильности ему пока не хватает.