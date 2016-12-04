АПЛ. «Эвертон» ушел от поражения в матче против «Манчестер Юнайтед»

В матче 14-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» в гостях на последних минутах игры упустил победу над «Эвертоном» – 1:1. На гол Златана Ибрагимовича хозяева в концовке встречи ответили точным ударом с пенальти в исполнении Лейтона Бэйнса.

Таким образом, «красные дьяволы» набрали 21 очко и поднялись на шестое место в турнирной таблице. «Эвертон» же остался на восьмой позиции, имея в активе 20 баллов.

Чемпионат Англии. АПЛ. 14-й тур

Эвертон – Манчестер Юнайтед – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Ибрагимович, 42; 1:1 – Бейнс, 88 (с пенальти).

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