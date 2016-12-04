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АПЛ. «Эвертон» ушел от поражения в матче против «Манчестер Юнайтед»

4 декабря 2016, 20:52
14

В матче 14-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» в гостях на последних минутах игры упустил победу над «Эвертоном» – 1:1. На гол Златана Ибрагимовича хозяева в концовке встречи ответили точным ударом с пенальти в исполнении Лейтона Бэйнса.

Таким образом, «красные дьяволы» набрали 21 очко и поднялись на шестое место в турнирной таблице. «Эвертон» же остался на восьмой позиции, имея в активе 20 баллов.

Чемпионат Англии. АПЛ. 14-й тур

Эвертон – Манчестер Юнайтед – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Ибрагимович, 42; 1:1 – Бейнс, 88 (с пенальти).

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Эвертон Манчестер Юнайтед
Комментарии (14)
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ibragim_ibragimov_99
1480874140
чистая симуляция Гуйе !!! :(((
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Baich
1480874177
Просто бесит!Вышел на замену минуту не отыграл, заработал в пенальти!Гнать его надо!
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Baich
1480874212
Эта волосня всю игру портит!Гоните его!
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MU-fanatic
1480874423
здесь ошибка не только корявого,но и Маура!на своих ошибках видимо мы не учимся,который раз выпускает при счете 1-0 с атакующим составом игрока оборонительного...дожимать надо,а выходит либо Фел,либо Шнейдерлин(!(((!(и привозит в свои ворота!!!и -2 очка сразу в лучшем случае!!!
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Павел Буре
1480875169
на футболке филаини вместо фамилии, надо написать долбаеб!
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Berikosha
1480875541
в итоге ставка сыграла, интуиция не подвела
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ivanthebest
1480877196
Справедливости ради игра была ничейная... Но, это не отменяет того факта, что матрас сука! Поставил левейший пендаль. Но, даже не смотря на это, виноваты сами и прежде всего маур с выходом этого ебаната-феллата фактически подписав команде приговор на очередную ничью, вместо 3-ёх очков... И это уже 5-ая ничья в чемпе, когда матч по сути должен оставаться за МЮ... Ладно, ок, в этом матче МЮ не был так хорош, как в других где он скатал 4 ничьи, но тем не менее, 10 очков уже едут мимо кассы, которые были буквально железными! Как вывод, не видать по итогам этого чемпа нам даже зоны ЛЧ... Значит, нужно бросать все силы на ЛЕ, но не факт что мы и её затащим... Отсюда остаётся этот год просто тупо созерцать футбол в исполнении МЮ особо ни на что высокое не претендуя. Как бы это не было грустно...
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ibragim_ibragimov_99
1480878740
как же бесит этот волосатый столб !
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Baich
1480882130
обрить эту волосатую бабу!
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gigs84
1480883105
Если бы я был тренером, я постарался бы внушить своим игрокам, что при перевесе в счёте в один мяч надо играть так, как будто проигрываешь в один мяч. Пока нет преимущества хотя бы в два мяча, успокаиваться не следует. Увы, опять потеря двух очков при, временами, отличной игре.
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