Слуцкий: «Хотели заменить Акинфеева, но случились две вынужденные замены»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после матча 17-го тура РФПЛ против «Урала» (4:0) поделился мнением о рекорде Игоря Акинфеева. Напомним, вратарь провел 253-ю «сухую» игру в карьере, став лучшим по данному показателю среди отечественных голкиперов за всю историю.

«Мы сейчас все поздравили Акинфеева с установлением феноменального рекорда. Это были самые нервные 15 минут в карьере. Заменить Акинфеева? Мы планировали это сделать, но случились две вынужденные замены», – передает слова Слуцкого корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.