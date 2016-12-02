Главный тренер «РБ Лейпицг» подтвердил, что провел переговоры с «Арсеналом»

Главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Хазенхюттль прокомментировал информацию о том, что он вел переговоры с «Арсеналом» о возможной работе в лондонском клубе.

«В этих сообщениях было много правды. Мне приписывали и худшую судьбу, чем стать преемником главного тренера-долгожителя Англии. Это ведь не повредит моей репутации, правда?

Но не стоит придавать этому слишком большого значения. Я нашел свою удачу здесь», – сказал Хазенхюттль.

Добавим, что английские СМИ сообщали о возможном назначении Хазенхюттля в случае ухода Арсена Венгера после этого сезона.