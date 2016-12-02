Ещенко заявил, что Каррера запрещает футболистам бить по воротам до тренировки

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко сравнил главного тренера красно-белых Массимо Карреру с экс-наставником сборной России Фабио Капелло. По словам футболиста, в работе итальянских специалистов есть общие черты.

– И Карреры, и Капелло эмоциональные, оба в прошлом защитники. Есть схожие особенности тренировочного процесса. Их объединяет еще одна особенность: оба подсказывают моменты, на которые раньше ты мог даже не обратить внимание. Мелочи, но важные. Вплоть до того, как правильно ставить тело относительно мяча в различных ситуациях. Ты можешь даже это знать давно, но тут идет акцент на важности, доведения до автоматизма. Кстати, Каррера запрещает бить по воротам до тренировки. Но это логично: организм не размялся, можно травму получить.

– Вы относитесь к тем игрокам, которые расстроились отставке Фабио Капелло?

– Мне нравилась его работа. Человек пришел в новую страну, неизвестный чемпионат. Выбирал в команду достойных исполнителей. Строгие правила? У нас, русских, такой менталитет, что дай палец – по локоть откусим. Поэтому дисциплина была необходима. Даже если кажется, что она где-то чересчур, то это ведь не ради наказания для кого-то. А во благо команды.