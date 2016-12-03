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  • Примера. «Барселона» на последних минутах упустила победу над «Реалом»

Примера. «Барселона» на последних минутах упустила победу над «Реалом»

3 декабря 2016, 20:06
10

В центральном матче 14-го тура Примеры «Барселона» на своем поле не сумела одержать победу над «Реалом», пропустив в последние мгновения игры – 1:1. От поражения мадридский клуб спас гол Серхио Рамоса.

Таким образом, «сливочные» продолжают единолично возглавлять турнирную таблицу, имея в активе 34 очка. «Барселона» же набрала 28 баллов и расположилась на второй строчке.

Чемпионат Испании. Примера. 14-й тур

Барселона – Реал – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Л. Суарес, 53; 1:1 – Рамос, 90.

Барселона: Тер Штеген, Пике, Маскерано, Роберто, Альба, Бускетс, Ракитич (Иньеста, 60), Гомеш (Туран, 78), Месси, Неймар (Д. Суарес, 90), Л. Суарес.

Реал: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Ковачич (Диас, 86), Модрич, Васкес, Иско (Каземиро, 66), Роналду, Бензема (Асенсио, 77).

Предупреждения: Неймар, 28; Л. Суарес, 75; Бускетс, 83; Маскерано, 90 – Иско, 13; Карвахаль, 80.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Барселона Реал
Комментарии (10)
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Alex Flash
1480785080
Долбы,одним словом.Подарили сливакам очко. Настроя по-прежнему нет быть первыми.Первый и останется первым до конца сезона
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KsiroN
1480785084
По такой игре нужно было обыгрывать!
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Юрий Басов
1480785192
Чемпион Германии уже известен.Левйпциг напоминает мне "Хоффенхайм" тоже вошвдшего в супелигу и после первого круга лидировавшего,а затем упавшего в середину таблицы,Так и "Ляйпциг" ,думаю не сможет съиграть весь чемпионат на сегодняшнем уровне."БАЙЕРН"-суперклуб.По-сути там одни сборники играют.
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MrVanes-Zenit
1480785700
Как знал в Фантазисте на 1:1 ставил Серёжа как обычно зажёг в конце
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ЖОРРО
1480786314
Сливочный отскок благодаря Рамосу!!
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oarstxo
1480786934
Одни гномы и петухи собрались
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