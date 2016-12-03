Примера. «Барселона» на последних минутах упустила победу над «Реалом»

В центральном матче 14-го тура Примеры «Барселона» на своем поле не сумела одержать победу над «Реалом», пропустив в последние мгновения игры – 1:1. От поражения мадридский клуб спас гол Серхио Рамоса.

Таким образом, «сливочные» продолжают единолично возглавлять турнирную таблицу, имея в активе 34 очка. «Барселона» же набрала 28 баллов и расположилась на второй строчке.

Чемпионат Испании. Примера. 14-й тур

Барселона – Реал – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Л. Суарес, 53; 1:1 – Рамос, 90.

Барселона: Тер Штеген, Пике, Маскерано, Роберто, Альба, Бускетс, Ракитич (Иньеста, 60), Гомеш (Туран, 78), Месси, Неймар (Д. Суарес, 90), Л. Суарес.

Реал: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Ковачич (Диас, 86), Модрич, Васкес, Иско (Каземиро, 66), Роналду, Бензема (Асенсио, 77).

Предупреждения: Неймар, 28; Л. Суарес, 75; Бускетс, 83; Маскерано, 90 – Иско, 13; Карвахаль, 80.

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