РФПЛ. «Ростов» сыграл вничью с «Зенитом»

В матче 17-го тура РФПЛ «Ростов» на своем поле принимал «Зенит». Встреча завершилась с ничейным исходом – 0:0.

Таким образом, обе команды остались на прежних местах в турнирной таблице: «Зенит», набрав 35 очков, располагается на второй строчке; «Ростов», занесший в актив 25-й балл, находится на четыре позиции ниже.

Чемпионат России. РФПЛ. 17-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

Ростов: Медведев, Кудряшов (Гранат, 46), Навас, Терентьев, Мевля, Гацкан, Калачев, Нобоа, Полоз (Азмун, 46), Байрамян, Бухаров (Григорьев, 84).

Зенит: Лодыгин, Анюков, Нету, Кришито, Жирков, Юсупов, Витсель, Жулиано, Кокорин, Мак, Дзюба.

Предупреждения: Калачев, 50; Азмун, 89 – Юсупов, 42; Кришито, 45; Нету, 61.

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