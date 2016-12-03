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РФПЛ. «Ростов» сыграл вничью с «Зенитом»

3 декабря 2016, 20:50
75

В матче 17-го тура РФПЛ «Ростов» на своем поле принимал «Зенит». Встреча завершилась с ничейным исходом – 0:0.

Таким образом, обе команды остались на прежних местах в турнирной таблице: «Зенит», набрав 35 очков, располагается на второй строчке; «Ростов», занесший в актив 25-й балл, находится на четыре позиции ниже.

Чемпионат России. РФПЛ. 17-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

Ростов: Медведев, Кудряшов (Гранат, 46), Навас, Терентьев, Мевля, Гацкан, Калачев, Нобоа, Полоз (Азмун, 46), Байрамян, Бухаров (Григорьев, 84).

Зенит: Лодыгин, Анюков, Нету, Кришито, Жирков, Юсупов, Витсель, Жулиано, Кокорин, Мак, Дзюба.

Предупреждения: Калачев, 50; Азмун, 89 – Юсупов, 42; Кришито, 45; Нету, 61.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит
Комментарии (75)
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VVM1964
1480787743
К СОЖАЛЕНИЮ ПОСМОТРЕЛ ТОЛЬКО 2-Й ТАЙМ . МАТЧ ПОНРАВИЛСЯ , ИГРА НА ТРИ РЕЗУЛЬТАТА ИТОГ - БОЕВАЯ НИЧЬЯ ( ПО ИГРЕ ) . КОМАНДЫ ВЫГЛЯДЕЛИ ОЧЕНЬ ДОСТОЙНО . РОСТОВУ ТАКЖЕ ДОСТОЙНО СЫГРАТЬ В ЛЧ .
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BANNIKOV1970
1480787944
на Калачёве нарушение,вот и судейство ёпт
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sargassov
1480788006
всеми мыслями в Эйндховене, поэтому и Медведев на раме и состав вот такой вот. Какие мысли у Лодыгина не знаю, но тот явно о чем-то думает во время матча
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Gullit 76
1480788205
НУ очень похоже на договорняк. Никому очки не нужны.
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ilichkadr
1480788424
Хорошая игра. Главное, что ростовчане не получили травм перед решающей игрой в ЛЧ. Удачи с ПСВ!
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mixon73
1480788570
Обидно за любимую команду, но Ростов тоже отличная команда. Игру Зенит перестал показывать. Вот что плохо. Тут трудно за чемпионство будет бороться.
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zenit2012
1480788572
Зенит был ближе к победе, но по факту ничья.
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Сармат Ростов
1480788891
Отскочили питерские... Жаль. Ростов должен был побеждать!!!
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Бриг
1480789489
Прекрасная игра-похоже на Европу (типа Чехию-Эстонию). Травм избежали. У Зенита были два 100%-ных. Но нет в составе Гризмана.
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Вомбат
1480789811
Игра была равная, скучная, веселили только московские комментаторы. Мяч после навеса попадает в живот Нету и скользнув по прижатой к корпусу руке, отскакивает. О пенальти говорить смешно, но оба москвича дружно орут: - Это же явный пенальти! Смелый судья назначил бы сейчас пенальти Зениту. Но (с ядом в голосе) Мешков и смелость - вещи несовместные. Навас сносит Кокорина в момент приема мяча. 100% пенальти. Один москвич одобрительно замечает: - А Мешков-то соображает. Правильно разобрался. Второй визжит: - Да Кокорин сам нарушал!
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