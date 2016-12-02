Каррера заявил, что «Спартак» зимой рассмотрит вопрос усиления состава

Главный тренер «Спартака» Массимо Карррера заявил, что московский клуб во время зимнего трансферного окна рассмотрит вопрос усиления состава.

«Усиления состава зимой? Нам предстоит еще одна игра до паузы, потом мы непременно подумаем об этом», – сказал Каррера.

Отметим, что в матче 16-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов» (0:4) итальянский специалист не мог рассчитывать сразу на трех игроков основного состава. Речь идет о защитнике Сальваторе Боккетти, полузащитнике Ивелине Попове и нападающем Зе Луише, пропустивших игру из-за проблем со здоровьем.