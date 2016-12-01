Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ловчев: «Спартак» – чемпион? Нет, конечно. Чудо, что он идет на первом месте»

Ловчев: «Спартак» – чемпион? Нет, конечно. Чудо, что он идет на первом месте»

1 декабря 2016, 21:32
33

Футбольный эксперт Евгений Ловчев после матча 16-го тура РФПЛ между «Крыльями Советов» и «Спартаком» (4:0) выразил мнение, что лидерство московского клуба в турнирной таблице чемпионата России является чудом. Как отметил специалист, самарская команда полностью переиграла своего соперника в тактике и скорости.

«Это черный день для «Спартака». Но расстраиваться особо не приходится – бывают такие дни, что ничего не получается. Меня много спрашивают, можно ли «Спартак» чемпионом уже называть. Отвечаю: нет, конечно. Это чудо, что «Спартак» на первом месте идет. Сейчас в Премьер-лиге нет ни одной команды, игру которой можно было бы назвать чемпионской. «Спартаку» где-то везло. И вот теперь команда показала, что у нее много проблем.

«Крылья» вчистую «Спартак» переиграли. В том числе, тактически. У «Спартака» атака развивалась медленно и игроки «Крыльев» успевали вернуться назад, оборона хозяев имела количественное превосходство. С приходом Скрипченко «Крылья» стали быстрее. Ключевой гол – думаю, третий. Вышедшего только-только на замену Макеева опередил игрок «Крыльев», потом Паскуато дали и пробить, и добить… И таких моментов много было.

«Спартак» был как телега, колеса которой не смазали. Она не поехала. Не исключаю, что история с возможным переносом повлияла на команду – сами себя накрутили. Вместо этого надо было сосредоточиться и ехать биться. А так проиграли во всем. Главное – в скорости.

Это больной щелчок по носу. И, может, он вовремя. Одно дело – уйти на перерыв, когда «Спартак» всех обыграл. А тут нет, «Спартаку» как будто говорят: «Ребятки, вам еще много чего исправить надо», – сказал Ловчев.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Ловчев Евгений
Комментарии (33)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ttter
1480617565
Аххххаа я плачу,клуб флюгеров пополняется.
Ответить
miklos
1480617573
очередная истерика от Ловчева. лучше бы не открывал
Ответить
товрос
1480618438
Ловчев пишет реже чем Бубен и по делу
Ответить
cska-62
1480618992
Я уже писал, что после 17 минуты трансляцию выключил, ибо, не болея ни за кого в данном противостоянии, сел просто посмотреть Его Величество Футбол, а не беспредел Левникова… И гадать, кто же там ему по связи приказал назначить совершенно выдуманный пенальти, о котором он сначала и не думал… И никакого нарушения правил не фиксировал… Просто аналог вчерашнего липового пенальти в ворота «Оренбурга»! Вполне допускаю, что «Крылья» переиграли «Спартак»… Что, в общем-то, не должно быть неожиданностью при обстоятельствах, когда футболисты обеих команд сознают, что окончательный результат будут делать не они, а кто-то загадочный и из-за кулис! Руками, конечно, судьи матча. И совершенно безнаказанно! Я не знаю, был ли там просто "занос" или кто-то приказал обострить борьбу за "золото"?! В самом начале первенства судейский беспредел был в пользу "Зенита", о чём не писал только ленивый! И что? Все беспредельщики на своих тёплых местах!
Ответить
Маэстро3440
1480619390
Ни чего страшного не произошло, все пучком))
Ответить
АлексOZ
1480619610
у меня два варианта трактовки этого кошмара: 1) Федуну срочно нужно было много денег (ну поиздержался чуток) и он дал команду своим крупно проиграть и поставил на это в тотализатор; 2) Федун, на радостях, что все нефтесосы мира договорились и снизили добычу нефти, споил всю команду, то то они на поле еле ходили.... Вот как то так )))
Ответить
Asbjorn
1480620722
Опять переобулся
Ответить
Sergej-74
1480621021
может еще рубин по носу щелкнет
Ответить
Gullit 76
1480621992
Если Рубин первым забьёт - у Спартака будут большие проблемы( раз ни разу не отыгрались)
Ответить
Legioner-05
1480622995
Чудо команда Спартак))
Ответить
Главные новости
Глушаков: «В «Спартаке» назревает скандал»
18:52
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»
18:46
ЦСКА добился выплат от турецкого клуба
17:57
1
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
17:43
Семин сказал, что может помешать Хвиче выиграть «Золотой мяч»: «Но это не его вина»
16:47
2
Нагучев упрекнул Дзюбу: «Для меня это совершенно необъяснимо»
16:39
2
Заявление «Матч ТВ» и «Локомотива» об избиении журналиста на «РЖД Арене»
16:16
2
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
15:54
9
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего чемпиона Испании
15:44
1
ФотоУкраинец Забарный обрезал Сафонова на общем фото «ПСЖ» с Суперкубком УЕФА
15:31
20
Все новости
Все новости
Дзагоев сравнил Сафонова и Акинфеева
18:37
Нагучев прокомментировал слова Соболева о паразитах в «Спартаке»
18:27
Реакция РПЛ на избиение журналиста на «РЖД Арене»
18:17
«Локомотиву» предрекли крах: «Его уход развалит команду»
17:49
Генич спрогнозировал смену вратаря в «Спартаке»
17:35
3
Назначены комментаторы на матчи 4-го тура РПЛ
16:56
5
Нагучев упрекнул Дзюбу: «Для меня это совершенно необъяснимо»
16:39
2
Заявление «Матч ТВ» и «Локомотива» об избиении журналиста на «РЖД Арене»
16:16
2
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
15:54
9
Бубнов назвал условие для увольнения Игдисамова из ЦСКА
15:11
2
Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»
14:30
8
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
14:20
1
Фото«Ахмат» отправил в аренду африканского легионера
14:10
«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»
13:59
1
Энрике прокомментировал информацию об уходе из «Зенита»
13:39
Корреспондента «Матч ТВ» поставили на колени и избили на стадионе «Локомотив»
13:30
17
Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год
13:08
6
В «Црвене Звезде» рассказали о переговорах с ЦСКА по трансферу форварда
12:59
Мусаев: «Краснодару» никто не давал шансов выиграть в матче со «Спартаком»
12:45
1
Фото«Балтика» отправила экс-игрока ЦСКА в Первую лигу
12:36
ВидеоСоболев помог плачущему мальчику на тренировке «Зенита»: «Не могу, сердце разрывается»
12:19
18
Карпукас пропустит матч «Локомотива» с «Оренбургом», он близок к переходу в «Зенит»
12:06
6
Кордоба стал ближе к возвращению в состав «Краснодара»
11:57
3
В клубе Медиалиги объяснили, почему им не нужен Дзюба
11:23
8
Где смотреть матч «Оренбург» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 14 августа 2026
11:18
4-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:57
1
Нигматуллин предупредил о тревожном сигнале для российского футбола
10:53
11
Помазун надеется получить в «Спартаке» больше игрового времени
10:45
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+