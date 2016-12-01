Ловчев: «Спартак» – чемпион? Нет, конечно. Чудо, что он идет на первом месте»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев после матча 16-го тура РФПЛ между «Крыльями Советов» и «Спартаком» (4:0) выразил мнение, что лидерство московского клуба в турнирной таблице чемпионата России является чудом. Как отметил специалист, самарская команда полностью переиграла своего соперника в тактике и скорости.

«Это черный день для «Спартака». Но расстраиваться особо не приходится – бывают такие дни, что ничего не получается. Меня много спрашивают, можно ли «Спартак» чемпионом уже называть. Отвечаю: нет, конечно. Это чудо, что «Спартак» на первом месте идет. Сейчас в Премьер-лиге нет ни одной команды, игру которой можно было бы назвать чемпионской. «Спартаку» где-то везло. И вот теперь команда показала, что у нее много проблем.

«Крылья» вчистую «Спартак» переиграли. В том числе, тактически. У «Спартака» атака развивалась медленно и игроки «Крыльев» успевали вернуться назад, оборона хозяев имела количественное превосходство. С приходом Скрипченко «Крылья» стали быстрее. Ключевой гол – думаю, третий. Вышедшего только-только на замену Макеева опередил игрок «Крыльев», потом Паскуато дали и пробить, и добить… И таких моментов много было.

«Спартак» был как телега, колеса которой не смазали. Она не поехала. Не исключаю, что история с возможным переносом повлияла на команду – сами себя накрутили. Вместо этого надо было сосредоточиться и ехать биться. А так проиграли во всем. Главное – в скорости.

Это больной щелчок по носу. И, может, он вовремя. Одно дело – уйти на перерыв, когда «Спартак» всех обыграл. А тут нет, «Спартаку» как будто говорят: «Ребятки, вам еще много чего исправить надо», – сказал Ловчев.