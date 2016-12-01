Боярский: «Луческу жалуется, что «Зенит» часто судят москвичи? Плохому танцору мешают ботинки»

Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский выразил неудовлетворение уровнем игры питерцев в последних матчах. По мнению актера, тренерскому штабу команды не стоит жаловаться на судейство и искать в этом причины своих неудач.

«Луческу указал на проблему, что матчи «Зенита» часто судят арбитры из Москвы, у которых есть симпатии? Такой проблемы нет. Плохому танцору мешают ботинки. Последние два матча в исполнении «Зенита» были очень неубедительны. И сегодня я буду внимательно смотреть матч «Спартака». Очень хочу, чтобы «Крылья» проявили характер. Что касается игры «Зенита» с «Уфой», погода очень мешала игрокам. Судейство тут ни при чем.

«Зенит» потерял стержень. При том, что Кержаков выкладывается на 100 процентов. Но в команде пропал задор. Она стала слишком официальной. Пускай Луческу продолжает так говорить, это определенный ход. Но обвинять судей… Это все равно, что Карлсена обвинять, что он случайно выиграл у Карякина. Не стоит искать причин, где их нет», – заявил Боярский.