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  • Боярский: «Луческу жалуется, что «Зенит» часто судят москвичи? Плохому танцору мешают ботинки»

Боярский: «Луческу жалуется, что «Зенит» часто судят москвичи? Плохому танцору мешают ботинки»

1 декабря 2016, 15:10
18

Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский выразил неудовлетворение уровнем игры питерцев в последних матчах. По мнению актера, тренерскому штабу команды не стоит жаловаться на судейство и искать в этом причины своих неудач.

«Луческу указал на проблему, что матчи «Зенита» часто судят арбитры из Москвы, у которых есть симпатии? Такой проблемы нет. Плохому танцору мешают ботинки. Последние два матча в исполнении «Зенита» были очень неубедительны. И сегодня я буду внимательно смотреть матч «Спартака». Очень хочу, чтобы «Крылья» проявили характер. Что касается игры «Зенита» с «Уфой», погода очень мешала игрокам. Судейство тут ни при чем.

«Зенит» потерял стержень. При том, что Кержаков выкладывается на 100 процентов. Но в команде пропал задор. Она стала слишком официальной. Пускай Луческу продолжает так говорить, это определенный ход. Но обвинять судей… Это все равно, что Карлсена обвинять, что он случайно выиграл у Карякина. Не стоит искать причин, где их нет», – заявил Боярский.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча
Комментарии (18)
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Nikiforof
1480595042
Не могу не добавить что то вроде "каналья" или "тысяча чертей" - хотя таких комментов будет много.
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ANB RUS
1480595095
Боярскому 5 баллов, в точку, конкретный питерский красауууучик........!
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Asbjorn
1480595190
Боярский молодец,адекватно смотрит на вещи
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spartak4everr
1480597245
У Зенита после одного вечно ноющего тренера просто пришел другой. А Боярскому респект
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порт
1480597388
А я про яйца слышал, а не про ботинки.
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С-Пб on-line
1480597906
Плохому танцору мешает шляпа
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Legioner-05
1480599571
Ну одно дело танцор ,а другое ,когда главный тренер одной из топ команд России цыган)))
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zenit888
1480601888
При Луческу вообще нет понимания игры. Что они делают на поле? Даже индивидуально хорошие игроки теряются в этом бардаке.
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Обер-КанцлерЪ
1480611802
Давыдов: «Есть ли яйца у Карреры? Еще какие!» сразу вспомнилось почему-то)
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mik1954
1480612776
Каждый удак лезет со своим мнением и указаниями профессионалам, помолчал бы, за умного сошел...
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