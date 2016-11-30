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Слуцкий отказался от прощального ужина с командой в Лондоне

30 ноября 2016, 09:56
28

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий не планирует устраивать прощальный ужин с командой после выездного матча группового этапа Лиги чемпионов против «Тоттенхэма», который состоится 7 декабря. После игры команда отправится с «Уэмбли» сразу в аэропорт, откуда вылетит в Москву. Согласно утвержденной Слуцким программе пребывания ЦСКА в Лондоне, вылет в Англию запланирован во вторник в 11 утра, вылет обратно – в ночь со среды на четверг.

Напомним, ранее появилась информация, что Слуцкий покинет пост главного тренера ЦСКА после матча с «Тоттенхэмом». Наиболее вероятным местом продолжения работы российским специалистом считается голландский «Витесс».

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов ЦСКА Слуцкий Леонид
Комментарии (28)
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овертайм
1480491352
не бомбардир а утиные истории))
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oyabun
1480493905
Автор заметки явно бежит впереди поезда. Всё это пока только домыслы. Никакой офф.информации об уходе Слуцкого и тем более о его переходе в какой то конкретный другой клуб нет. К чему такие публикации - непонятно
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товрос
1480494246
БОМБАРДИР ВСЕ ЗНАЕТ,КАЖДЫЙ ДЕНЬ СЕНСАЦИИ ПОКРУЧЕ СПОКОЙНОЙ НОЧИ МАЛЫШИ!!!
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firs04
1480494448
Сгубил ЧЕ Леню)
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NEMETSRUS
1480496347
да не уйдет он никуда а если и уйдет это тупизм пока цска брал титул все было хорошо а сейчас что уже выгонять или что команда на дне все образуеться не надо делать поспешных выводов
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ВoВ
1480496487
Очень будет жаль если уйдет из нашего чемпионата. И все же нужно признать что истощился он в ЦСКА (нужен Леониду новый вызов), а не наоборот как многие говорят!
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eleng
1480501320
Респект Слуцкому, уважаю его команду, считаю его лучшим, четыре чемпионства-это круто. Я болею за Спартак и говорю, что ЦСКА самый принципиальный соперник.
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Snek
1480505678
в мак дак никто не пошёл просто
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ivanthebest
1480511771
Лёня ко всему прочему оказывается ещё и малодушный человек, или проще говоря первостепенный жмот, что даже на прощание бабло зажал на нормальные проводы... Я конечно знал, что коняхи почти все поголовно жиды, начиная с главного жида Гинера, но не до такой же степени...
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за ЦСКА с 1980г
1480524097
Да не собирался он ужинать в лондоне. Развели вас. Тем более с командой. Они же жрут как лошади..
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