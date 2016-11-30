Слуцкий отказался от прощального ужина с командой в Лондоне

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий не планирует устраивать прощальный ужин с командой после выездного матча группового этапа Лиги чемпионов против «Тоттенхэма», который состоится 7 декабря. После игры команда отправится с «Уэмбли» сразу в аэропорт, откуда вылетит в Москву. Согласно утвержденной Слуцким программе пребывания ЦСКА в Лондоне, вылет в Англию запланирован во вторник в 11 утра, вылет обратно – в ночь со среды на четверг.

Напомним, ранее появилась информация, что Слуцкий покинет пост главного тренера ЦСКА после матча с «Тоттенхэмом». Наиболее вероятным местом продолжения работы российским специалистом считается голландский «Витесс».