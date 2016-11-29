«Локомотив» может уволить Семина и назначить Бердыева

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин может быть уволен после следующего тура РФПЛ, если команда не наберет три очка. Напомним, в 16-м туре железнодорожники встречаются с «Томью».

Руководство клуба рассматривает кандидатуру Курбана Бердыева, который согласен уйти из «Ростова» после того, как команда завершит выступления на групповой стадии Лиги чемпионов.

После возвращения Семина «Локомотив» в 11 матчах чемпионата страны потерпел четыре поражения, столько же раз сыграл вничью и одержал три победы.