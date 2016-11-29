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«Локомотив» может уволить Семина и назначить Бердыева

29 ноября 2016, 19:10
39

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин может быть уволен после следующего тура РФПЛ, если команда не наберет три очка. Напомним, в 16-м туре железнодорожники встречаются с «Томью».

Руководство клуба рассматривает кандидатуру Курбана Бердыева, который согласен уйти из «Ростова» после того, как команда завершит выступления на групповой стадии Лиги чемпионов.

После возвращения Семина «Локомотив» в 11 матчах чемпионата страны потерпел четыре поражения, столько же раз сыграл вничью и одержал три победы.

Источник: Спортфакт
Россия. Премьер-лига Локомотив Ростов Бердыев Курбан Семин Юрий
Комментарии (39)
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андрей андреев
1480436020
Опять ))))Заткнитесь уже
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gencha19
1480438726
Когда Локо будет на последнем месте , тогда Бердыева и сватайте , ведь Ростов он оттуда вытянул.Только захочет ли он?
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Serjoga
1480438847
Если Локо (РЖД) готов отдать Бердыеву все "активы" под его контроль, тогда я поверю в эту "утку"!
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El_Chori
1480441234
Бекиич, оставайся на Дону и веди клуб к победе в ЛЕ! С Казанью почти получилось!
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meiram
1480442171
Хватит журналюгам сватать Курбана Бекиевича к московским клубам! В сборную его надо было-Мутко перемудрил, потом Федун отказался от услуг! Почему его не уважаете хотя бы за возраст, за талант, за умение кризисного менеджера? Языком только щелкаете интриганы!
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Mihailofff
1480442470
Поддерживаю Курбана Бекиевича нужно на пост главного тренера, с ним бы наша сборная заиграла бы в действительно хороший футбол.
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FC ЖИЛЬДУН
1480443861
Как уже надоел Бердыев(((Куда он вообще хочет????Возомнил о себе не весь что!!!
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Kollljan
1480444209
Создалось впечатление, что Бердяев слегка ебанулся мозгом.
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Бестолковый
1480445396
Была информация, что Бердыеву создали условия для работы в Ростове, и его всё устраивает. Что за вброс? Не удивлюсь, что скоро появится инфа о переходе Бердыева в ЦСКА. Вообще очень много слухов и домыслов у нас в футболе, на которых строятся новости дня. Прям как бабки у подъезда.
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арейская
1480464228
Ну вот , теперь Бердыев нарасхват, хотя скорее всего это очередная "утка"...
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