«Челси» намерен продлить соглашение с Мозесом

«Челси» намерен сохранить на длительный срок полузащитника Виктора Мозеса и готов сделать ему предложение о продлении контракта на более выгодных для игрока условиях. Данный шаг вызван тем, что нигериец попал в сферу интересов «Барселоны». Отметим, что с приходом на тренерский мостик синих Антонио Конте, 25-летний футболист стал играть в команде одну из ключевых ролей.

Действующий договор Мозеса имеет юридическую силу до середины 2019 года. В текущем сезоне он принял участие в 12-ти матчах АПЛ, записав на свой счет три гола и одну результативную передачу.