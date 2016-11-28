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Головин: «Моя цель – стать лидером ЦСКА, как Дзагоев»

28 ноября 2016, 13:25
3

Полузащитник ЦСКА Александр Головин выразил эмоции после получения премии «Первая пятерка», вручаемой лучшему молодому футболисту года. По итогам голосования среди 100 специалистов из числа руководителей футбольных ведомств и клубов, тренеров, журналистов и экспертов он набрал 277 баллов. Игрок подчеркнул, что будет стараться стать лидером армейского клуба, подобным тому, коим в настоящее время является Алан Дзагоев.

«Я очень рад, что получил эту премию. В этом году я стал больше играть в стартовом составе ЦСКА и сборной России, начал играть в Лиге чемпионов, для меня это очень важно и приятно. Первое время я волновался, было тяжело, но потом справился, и теперь мандража нет.

Мне очень помогали партнеры по команде и главный тренер Леонид Слуцкий. Он много со мной разговаривал и объяснял, что все молодые когда-то начинают и как можно скорее надо пережить момент адаптации и будет играть намного легче. Так и получилось. Главная достигнутая цель – я стал играть в стартовом составе ЦСКА. Теперь хочу стать лидером своего клуба на примере Алана Дзагоева.

Хочу от всей души поблагодарить своих родителей, весь тренерский штаб ЦСКА, партнеров по команде и всех тех, кто мне помогал и поддерживал в трудные или хорошие времена», – сказал Головин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Дзагоев Алан Головин Александр
Комментарии (3)
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filosof sparty
1480333649
Парень талантливый, так что помешать ему стать лидером могут только деньги...
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Boniel+
1480338427
Вам молодой человек еще учиться и учиться!Пока на то ,что Вы делаете на поле есть одни неутешительные вопросы.Последняя игра с "Рубином".Какое количество ошибок Вы совершили?Очень много.Пасы не точные,в аут,удары по воротам позорные,в защиту возвращаться опаздывали.Вы очень"сырой"игрок!А лидером ВЫ не станете никогда.Нет главного,таланта!
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vladimir-7
1480344696
В комментариях к ЦСКА без придурков и злопыхателей не обойтись. Саша, не обращай внимания на них. Играй и получай удовольствие, и дари его болельщикам.
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