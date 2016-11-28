Головин: «Моя цель – стать лидером ЦСКА, как Дзагоев»

Полузащитник ЦСКА Александр Головин выразил эмоции после получения премии «Первая пятерка», вручаемой лучшему молодому футболисту года. По итогам голосования среди 100 специалистов из числа руководителей футбольных ведомств и клубов, тренеров, журналистов и экспертов он набрал 277 баллов. Игрок подчеркнул, что будет стараться стать лидером армейского клуба, подобным тому, коим в настоящее время является Алан Дзагоев.

«Я очень рад, что получил эту премию. В этом году я стал больше играть в стартовом составе ЦСКА и сборной России, начал играть в Лиге чемпионов, для меня это очень важно и приятно. Первое время я волновался, было тяжело, но потом справился, и теперь мандража нет.

Мне очень помогали партнеры по команде и главный тренер Леонид Слуцкий. Он много со мной разговаривал и объяснял, что все молодые когда-то начинают и как можно скорее надо пережить момент адаптации и будет играть намного легче. Так и получилось. Главная достигнутая цель – я стал играть в стартовом составе ЦСКА. Теперь хочу стать лидером своего клуба на примере Алана Дзагоева.

Хочу от всей души поблагодарить своих родителей, весь тренерский штаб ЦСКА, партнеров по команде и всех тех, кто мне помогал и поддерживал в трудные или хорошие времена», – сказал Головин.