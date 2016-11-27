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  • РФПЛ. Измайлов и Окриашвили принесли «Краснодару» победу над «Зенитом»

РФПЛ. Измайлов и Окриашвили принесли «Краснодару» победу над «Зенитом»

27 ноября 2016, 20:55
141

«Краснодар» в матче 15-го тура Премьер-лиги обыграл на своем поле «Зенит». Все события в этой встрече развернулись в конце второго тайма. За четыре минуты до окончания основного времени Артем Дзюба открыл счет, но в компенсированное Марат Измайлов и Торнике Окриашвили принесли краснодарцам победу.

Чемпионат России. РФПЛ. 15-й тур

Краснодар – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Дзюба, 86; 1:1 – Измайлов, 90; 2:1 – Окриашвили, 90.

Краснодар: Синицын, Торбинский, Гранквист, Налдо, Енджейчик, Каборе, Измайлов, Газинский (Быстров, 83), Жоаузиньо (Окриашвили, 63), Лаборде (Ахмедов, 58), Смолов.

Зенит: Лодыгин, Новосельцев, Нету, Кришито, Жирков (Чернов, 77), Жулиано, Хави Гарсия, Витсель, Кокорин (А. Кержаков, 84), Дзюба, Мак (Маурисио, 88).

Предупреждения: Витсель, 45; Лаборде, 49; Енджейчик, 75; Хави Гарсия, 80; Измайлов, 85; Торбинский, 90; Дзюба, 90.

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Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит
Комментарии (141)
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andr2112
1480269528
За "отскок" и выигрыш, "быки" должны сказать спасибо судье !
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turist82
1480270386
Шикарный матч! И зенит поотстал, и кони на 4 место спустились...одним матчем! )))
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Сармат Ростов
1480270670
Краснодару - мои поздравления! Классная команда! Молодцы, с победой! !!
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Dmitry0054
1480270737
Ахаха! Бомжики получили то, что заслуживают. Молодцы, Краснодар!
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azar80
1480271277
Господа, после гола Глушакова в прошлом туре я думал это все, но после сегодняшнего гола грузина, Глушаков нервно курит в сторонке, спасибо тебе грузин, от болел Спартака
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zenit2012
1480271336
Друзья это футбол, сегодня фортуна на стороне Краснодара. Игра была подарком для зрителей на стадионе, такое не часто увидишь! Краснодар молодцы, с победой! Впереди еще два тура, главное, чтобы Спартак их проиграл!!!
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iron_Savior
1480271925
Какой же охренительный стадион у Краснодара, Галицкому респект за команду!
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ivanthebest
1480272249
Красавцы Краснодар. И себе благо сделали, и Спартаку нашему помогли в отрыв некоторый уйти, и зеню чпокнули, и коням указали поступательное движение в сторону середины таблицы, и доставили эстетическое удовольствие и вполне хорошей игрой, и уж тем более огненной концовкой...
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Argon
1480272300
Крутая концовка! Краснодар с победой! Газинскому здоровья.
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uBaH_
1480272604
Артем почему проиграли? Дзюба: У нашего цыганишки спросите!
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