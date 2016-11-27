РФПЛ. Измайлов и Окриашвили принесли «Краснодару» победу над «Зенитом»

«Краснодар» в матче 15-го тура Премьер-лиги обыграл на своем поле «Зенит». Все события в этой встрече развернулись в конце второго тайма. За четыре минуты до окончания основного времени Артем Дзюба открыл счет, но в компенсированное Марат Измайлов и Торнике Окриашвили принесли краснодарцам победу.

Чемпионат России. РФПЛ. 15-й тур

Краснодар – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Дзюба, 86; 1:1 – Измайлов, 90; 2:1 – Окриашвили, 90.

Краснодар: Синицын, Торбинский, Гранквист, Налдо, Енджейчик, Каборе, Измайлов, Газинский (Быстров, 83), Жоаузиньо (Окриашвили, 63), Лаборде (Ахмедов, 58), Смолов.

Зенит: Лодыгин, Новосельцев, Нету, Кришито, Жирков (Чернов, 77), Жулиано, Хави Гарсия, Витсель, Кокорин (А. Кержаков, 84), Дзюба, Мак (Маурисио, 88).

Предупреждения: Витсель, 45; Лаборде, 49; Енджейчик, 75; Хави Гарсия, 80; Измайлов, 85; Торбинский, 90; Дзюба, 90.

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