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  • Слуцкий: «Вы хотите, чтобы мы дублирующим составом боролись за чемпионство?»

Слуцкий: «Вы хотите, чтобы мы дублирующим составом боролись за чемпионство?»

26 ноября 2016, 17:00
25

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после матча 15-го тура против «Рубина» (0:0) поделился мнением об игре нападающего Федора Чалова, который вышел с первых минут в составе армейцев.

– Как оцените игру Чалова?

– Если оценивать как молодого игрока, то он молодец. Но голов пока нет.

– Можно ли сказать, что в ЦСКА идет курс на омоложение состава?

– Головина я уже не считаю молодым игроком. Чалов и Гордюшенко тренируются с основой и выходят на поле. Будет ли в основе Жамалетдинов? Я уже назвал всех игроков. Или вы хотите, чтобы мы дублирующим составом боролись за чемпионство? – передает слова Слуцкого корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Рубин Чалов Федор Слуцкий Леонид
Комментарии (25)
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vincentin
1480169597
Мне кажется у дубля шансов выиграть чемпионат больше, чем у стариков)))
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Boniel+
1480169804
Раньше было думать нужно.Теперь Вы товарищ Слуцкий пытаетесь цепляться за уходящий хвост поезда,но удержаться у Вас шансов ни каких.Поезд ушел!!!
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Taps
1480169893
Уберите Березутских, Игнашевича, Акинфеева, Верблюда -
будет шанс на 10-е место.
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RUSARM
1480170588
Какое чемпионство Леня? Проснись,с такой то игрой? Если нет побед,какое чемпионство?
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Garrincha58
1480171269
Про какой он дублирующий состав!? Слуцкий видимо уже психует всего то нет двух игроков кокаинщика и Дзагоева, но второй уже выходит, а у него все дублирующий состав. Кончился у него админ ресурс вот и психует Тренеришко ты некудышний
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каа
1480173506
Леня, ты реально считаешь Странберга основным...Он сильнее Жемалетдинова ? не говоря уже о пассажире Траоре...((( Эххх в игре ты может и разбираешься, вот в игроках, особенно молодых не разбираешься однозначно...И Витиньо, и Панченко, и Ефремов с Караваевым и Васиным ... потенциально сильнее многих твоих "основных"...
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Xiko
1480173621
Нам в состав нужна свежая МОЛОДАЯ КРОВЬ! МОЛОДАЯ, ЛЕНЯ! Не за 30. Надо обновлять состав своей МОЛОДЕЖЬЮ! Иначе мы повторим учесть Динамо.
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Cнег
1480175017
Мы хотим, чтобы Клуб выигрывал, а каким составом - это УЖЕ спрос с тебя, тренер...
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Каратель помойников
1480175356
ВСЁ ПРАВИЛЬНО ЛИОНИТ,МОЛОДЁЖЬ РАСПИХАЛ ПО АРЕНДАМ,ПЕНСИОНЕРЫ В КОРЕНЬ СОСТАРИЛИСЬ,ТРАВМЫ,ДИСКВАЛИФИКАЦИИ...ВОПРОС ЧЕМ ТЫ В НАЧАЛЕ СЕЗОНА ДУМАЛ??? ТЕПЕРЬ САМ ВЫХОДИ И ИГРАЙ
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Хет
1480175698
А они борются за чемпионство?))
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