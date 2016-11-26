Слуцкий: «Вы хотите, чтобы мы дублирующим составом боролись за чемпионство?»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после матча 15-го тура против «Рубина» (0:0) поделился мнением об игре нападающего Федора Чалова, который вышел с первых минут в составе армейцев.

– Как оцените игру Чалова?

– Если оценивать как молодого игрока, то он молодец. Но голов пока нет.

– Можно ли сказать, что в ЦСКА идет курс на омоложение состава?

– Головина я уже не считаю молодым игроком. Чалов и Гордюшенко тренируются с основой и выходят на поле. Будет ли в основе Жамалетдинов? Я уже назвал всех игроков. Или вы хотите, чтобы мы дублирующим составом боролись за чемпионство? – передает слова Слуцкого корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.