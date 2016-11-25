Гончаренко: «Считаю, что мы очень правильно действовали в матче с «Оренбургом»

Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко в эфире канала «Наш футбол» оценил игру своей команды в матче 15-го тура РФПЛ против «Оренбурга» (1:0).

«Считаю, что мы очень правильно действовали, то есть знали, как обороняться и атаковать. Против таких соперников, как «Оренбург», мы должны делать все возможное, чтобы найти их слабые места в защите.

Сегодня была достаточно напряженная игра, погодные условия не позволяли хорошо держать мяч, особенно это касается второго тайма, но мы заслужили победу», – сказал Гончаренко.