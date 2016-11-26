РФПЛ. «Спартак» в гостях одолел «Терек» и продолжает лидировать в чемпионате

В матче 15-го тура РФПЛ «Спартак» в гостях минимально обыграл «Терек» со счетом 1:0. Единственный гол этой встречи на свой счет записал Маурисио.

Таким образом, московский клуб набрал 37 очков и продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу. «Терек», несмотря на поражение, сохранил за собой четвертую строчку.

Чемпионат России. РФПЛ. 15-й тур

Терек (Грозный) – Спартак (Москва) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Маурисио, 27.

Терек: Городов, Уциев, Анхель, Семенов, Мохаммади, Пирис, Кузяев, Иванов (Мирзов, 49), Роши, Митришев (Грозав, 46 – Мбенгуе, 80), Балай.

Спартак: Ребров, Ещенко, Маурисио, Кутепов, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Зобнин, Попов (Давыдов, 90), Промес, Мельгарехо (Ромуло, 74).

Предупреждения: Роши, 68; Балай, 87 – Кутепов, 10.

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