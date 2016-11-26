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  • РФПЛ. «Спартак» в гостях одолел «Терек» и продолжает лидировать в чемпионате

РФПЛ. «Спартак» в гостях одолел «Терек» и продолжает лидировать в чемпионате

26 ноября 2016, 19:55
108

В матче 15-го тура РФПЛ «Спартак» в гостях минимально обыграл «Терек» со счетом 1:0. Единственный гол этой встречи на свой счет записал Маурисио.

Таким образом, московский клуб набрал 37 очков и продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу. «Терек», несмотря на поражение, сохранил за собой четвертую строчку.

Чемпионат России. РФПЛ. 15-й тур

Терек (Грозный) – Спартак (Москва) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Маурисио, 27.

Терек: Городов, Уциев, Анхель, Семенов, Мохаммади, Пирис, Кузяев, Иванов (Мирзов, 49), Роши, Митришев (Грозав, 46 – Мбенгуе, 80), Балай.

Спартак: Ребров, Ещенко, Маурисио, Кутепов, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Зобнин, Попов (Давыдов, 90), Промес, Мельгарехо (Ромуло, 74).

Предупреждения: Роши, 68; Балай, 87 – Кутепов, 10.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак
Комментарии (108)
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ttter
1480179679
С победой Красно-белый братья и сёстры!!!! Вперёд,Спартак!!!!
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спартач 23рус
1480179753
ХОТЬ ТЫ ЛОПНИ ХОТЬ ТЫ ТРЕСНИ А СПАРТАК НА ПЕРВОМ МЕСТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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ДикийАлекс
1480179791
Матч был сложный,но иначе в Грозном не могло быть,спасибо ребятам,болельщикам что были вместе с командой на стадионе и у экранов,всем кто постарался ради этой победы.Как по мне лично слегка недооценивают Фернандо,а он был одним из лучших на поле в очередной раз.
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GrimmBrothersTeam
1480180997
Федун все купил! Каждый матч - новый, но продажный судья! Понятно как спам хочет стать чемпионом!
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Тraumtanzеr
1480181203
Завтра вся страна за Краснодар, как за родной
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mihail200606
1480181457
У Спартака максимум второе место будет...
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radga
1480181820
Спартаковцы с победой! Болтовня пройдет, результат останется. Качество игры остается желать лучшего. Для чемпа РПЛ как бы сойдет, но мы та всегда хотим большего - уровень Европы(лиги Чемпионов). Надеюсь на сегодняшнее руководство Спартака, не сверните с правильного пути. УДАЧИ !
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dudarik
1480181921
Красавы!Всех КБ с Победой!
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BarStep
1480181934
Пищевик в эйфории, а у меня сегодня отпали последние сомнения - на верху решили этот сезон подарить Спаму, второе отдать Зениту (как ни крути, а команда Президента - как бы чего не вышло), ну а третье - тереку, как компенсацию за такие матчи как: с цска (подарок к д.р. стадиона); Зенитом (землю грызли, кровью писали): ну и сегодня - вроде бы бились, да и проиграли только 0-1. Все норм...
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Вомбат
1480185791
Спартак не был сильнее Терека. Сильнее был судья Мешков. Сейчас, после ухода Толстых у Спартака появился солидный админресурс в лице Мутко (хоть он и краснодарец, но с детства топит за Спартак). Пример. Был такой судья Роман Усачев. Ошибся не в пользу Спартака (а в пользу Зенита). Мутко распорядился дисквалифицировать. Глава судейского корпуса исполнять отказался и ушел в отставку. Но следующий взял под козырек. Теперь судьи Усачева больше нет не только в РФПЛ, но и в ФНЛ, и даже в ПФЛ.
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