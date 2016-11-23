Лига чемпионов. «Монако» обыграл «Тоттенхэм», обеспечил себе первое место в группе и вывел «Байер» в плей-офф

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Монако» со счетом 2:1 оказался сильнее«Тоттенхэма». На гол Джибриля Сидибе лондонцы ответили точным ударом с пенальти Гарри Кейна, а окончательный результат установил Тома Лема.

Таким образом, монегаски гарантировали себе первое место в группе, а «Тоттенхэм» остался на третьей позиции с четырьмя очками. Этот результат также гарантирует «Байеру» вторую строчку.

Лига чемпионов. Групповой этап. Группа E. 5-й тур

Монако (Франция) – Тоттенхэм (Англия) – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Сидибе, 48; 1:1 – Кейн, 52 (с пенальти); 2:1 – Лема, 53.

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