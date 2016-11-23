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  • Лига чемпионов. «Монако» обыграл «Тоттенхэм», обеспечил себе первое место в группе и вывел «Байер» в плей-офф

Лига чемпионов. «Монако» обыграл «Тоттенхэм», обеспечил себе первое место в группе и вывел «Байер» в плей-офф

23 ноября 2016, 00:37
11

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Монако» со счетом 2:1 оказался сильнее«Тоттенхэма». На гол Джибриля Сидибе лондонцы ответили точным ударом с пенальти Гарри Кейна, а окончательный результат установил Тома Лема.

Таким образом, монегаски гарантировали себе первое место в группе, а «Тоттенхэм» остался на третьей позиции с четырьмя очками. Этот результат также гарантирует «Байеру» вторую строчку.

Лига чемпионов. Групповой этап. Группа E. 5-й тур

Монако (Франция) – Тоттенхэм (Англия) – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Сидибе, 48; 1:1 – Кейн, 52 (с пенальти); 2:1 – Лема, 53.

Календарь Лиги чемпионов

Таблицы групп Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Монако Тоттенхэм
Комментарии (11)
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Егор Велунов
1479850952
ФК Монако сохранил шансы ЦСКА на лигу Европы, лига чемпионов потеряна...
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Небесная
1479851324
Вот кровь из носа, а побеждать Тоттенхэм обязаны обыгрывать
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DIDI 23
1479851548
Монако с победой!
Ответить
NEMETSRUS
1479851640
хорошо было бы выиграть
Ответить
simoron81
1479851980
да уж
Ответить
super.zenitchik
1479852532
Бездарный Тотти выиграл всего 1 матч. Сказать у кого?
Ответить
Serhio1010
1479879380
Монако из 4 корзины, Байер из 3й)) Тоттенхем из 1й))) вот и расклад) ЦСКА как обычно "повезло" с 4й корзиной(( хотя все равно должны были выходить из такой группы...
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Александр ЗА
1479887164
Да
Ответить
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