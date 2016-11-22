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  • ЦСКА в матче с «Байером» попытается добыть первую победу в Лиге чемпионов

ЦСКА в матче с «Байером» попытается добыть первую победу в Лиге чемпионов

22 ноября 2016, 19:23
34

Сегодня состоится матч пятого тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором ЦСКА примет «Байер». Для армейцев эта игра является, пожалуй, последней возможностью зацепиться за выход в плей-офф. Победа оставит красно-синим шанс на попадание в 1/8 финала турнира, в противном случае, подопечным Леонида Слуцкого будет сложно побороться даже за дальнейшее участие в Лиге Европы.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант – «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи ЦСКА – «Байер». Начало – в 20:00 по московскому времени. Не пропустите!

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов ЦСКА Байер
Комментарии (34)
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KB_Krasnogorsk
1479793315
Игорь - "32" :)
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Apocalypse
1479793659
Даёшь 42!
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Wind Of Life
1479793714
Байер не в лучшей форме - идет в середине таблицы с 16 очками после 11 игр. Есть надежда, ребята, есть! Ну такая, небольшая. Маленькая. Ну все ж. Ну мало ли.
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koka7751
1479796664
Мечты, мечты..................
Ответить
narkozanos
1479803016
Чудес не будет,но на ничью наиграют
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ljrljr0505
1479803703
будем надеяться на победу ЦСКА
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Gullit 76
1479826712
Будет ли цска идти вперёд или как всегда понадеются на авось? Все команды этой группы не сильнее наших.Но одни играют другие надеются что сыграют.
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ГенГриг
1479832400
Давай Армия!, сделай немчуру. с вами вся Россия. Удачи!
Ответить
artem 81
1479832651
100 процентов победа б
Ответить
super.zenitchik
1479838105
Пока даже не пытается. Договорняк?
Ответить
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