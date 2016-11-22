ЦСКА в матче с «Байером» попытается добыть первую победу в Лиге чемпионов

Сегодня состоится матч пятого тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором ЦСКА примет «Байер». Для армейцев эта игра является, пожалуй, последней возможностью зацепиться за выход в плей-офф. Победа оставит красно-синим шанс на попадание в 1/8 финала турнира, в противном случае, подопечным Леонида Слуцкого будет сложно побороться даже за дальнейшее участие в Лиге Европы.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант – «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи ЦСКА – «Байер». Начало – в 20:00 по московскому времени. Не пропустите!