Ринат Билялетдинов: «В игре с «Байером» ЦСКА могут помочь фактор своего стадиона и игра на «стандартах»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от поединка пятого тура группового раунда Лиги чемпионов между ЦСКА и «Байером». По мнению специалиста, армейцев ожидает сложнейшая игра, победу в которой им может принести поддержка родных трибун и хорошая реализация стандартных положений. Матч состоится сегодня в Москве и начнется в 20:00 по московскому времени.

«Это будет сложнейший матч для ЦСКА, но шанс есть всегда, и нужно стремиться его использовать. Конечно, армейцам будет очень непросто, тем более «Байер» тоже будет сверхмотивирован. Безусловно, в отсутствие Еременко и Дзагоева положительного результата добиться будет крайне сложно. Конечно, может сыграть фактор домашнего стадиона, а также то, что армейцы могут реализовать свои моменты на стандартах, как это было в матче последнего тура РФПЛ с «Арсеналом».

Что касается экспериментов Слуцкого с перестановкой Вернблума из опорной зоны на «позицию Еременко», то это все-таки не от хорошей жизни. Как мне кажется, швед более предпочтительно выглядит именно в роли разрушителя, а не созидателя. Но кто знает, может с «Байером» такой трюк сработает. Если же говорить про ситуацию с Еременко, то непонятно, как это в итоге скажется на армейцах в целом. Может и пагубно отразиться, а может, наоборот, сплотить ребят. Как говорится: «Нас стало меньше, но мы не стали слабее», – сказал Билялетдинов.