Булыкин: «ЦСКА очень важно собранно провести начало матча с «Байером»

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин накануне поединка пятого тура группового раунда Лиги чемпионов между ЦСКА и «Байером» подчеркнул, что для достижения положительного результата армейцам необходимо провести начало встречи предельно собранно. По его словам, в составе красно-синих есть футболисты, способные взять на себя функции лидера в отсутствии хавбеков Романа Еременко и Алана Дзагоева.

«Игра для ЦСКА решающая, поэтому я жду хорошего матча. Понятно, что у армейцев много проблем, начиная от «дела Еременко» и заканчивая короткой скамейкой, и, как следствие, усталость лидеров. Но я надеюсь, что команда сумеет хорошо настроиться и показать сильную игру. Да, у ЦСКА не сыграют Еременко и Дзагоев, но и без них есть достаточно хороших футболистов, способных взять на себя обязанности лидеров.

Армейцам очень важно начать играть с «Байером» с самых первых минут. Леверкузенцам, как и любой немецкой команде, не нужно времени на раскачку – они это доказывали в первом матче с ЦСКА, когда уже к 15-й минуте вели 2:0. Поэтому для армейцев будет очень важно сконцентрировано провести начало матча. Если они будут долго вкатываться в игру, проблемы могут возникнуть уже на первых минутах», – сказал Булыкин.