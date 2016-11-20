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  • РФПЛ. «Спартак» на последних минутах вырвал победу над «Амкаром»

РФПЛ. «Спартак» на последних минутах вырвал победу над «Амкаром»

20 ноября 2016, 18:59
65

В матче 14-го тура РФПЛ «Спартак» в родных стенах добился победы над «Амкаром» – 1:0. Единственный гол в добавленное ко встрече время забил Денис Глушаков.

Таким образом, московский клуб набрал 34 очка и продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу. Кроме того, красно-белые обеспечили себе чемпионство по итогам первого круга.

Чемпионат России. РФПЛ. 14-й тур

Спартак (Москва) – Амкар (Пермь) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Глушаков, 90+1.

Спартак: Ребров, Комбаров, Маурисио (Пуцко, 81), Кутепов, Ещенко, Зобнин (Давыдов, 81), Глушаков, Фернандо, Мельгарехо (Зуев, 89), Джано, Промес.

Амкар: Селихов, Милькович, Занев, Конде, Шаваев (Зайцев, 59), Джикия, Баланович (Шиндер, 89), Идову, Комолов, Костюков (Чума, 42), Йовичич.

Предупреждения: Маурисио, 69; Промес, 90+4 – Баланович, 67; Комолов, 76; Идову, 76; Джикия, 90+4; Милькович, 90+5.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Амкар-Пермь
Комментарии (65)
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turist82
1479657674
Справедливо наказали антифутбольщиков. Амкар - типичная антикоманда "не забьем но и не пропустим". Потом удивляемся почему у нас народ на стадионы не ходит...так кому интересно счет 0-0 наблюдать и 10 защитников без атаки? Никому! Спартак с победой! зенит - догоняй
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oyabun
1479657677
ГЛУШАКОВ!!!!
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спартач 23рус
1479657760
это не Глушак это Глушачище!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! с победой !!!
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Юрий Крутько
1479657811
Чудо гол ГЛУШАКОВА,весь Спартак-МОЛОДЦЫ!Боролись до конца,вырвали,выцарапали победу!Чуствуется-КОМАНДА!
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VVM1964
1479657944
МОЛОДЦЫ !!! ВСЕХ СПАРТАЧЕЙ С ПОБЕДОЙ !!! МЫ ПЕРВЫЕ , МЫ ЛУЧШИЕ ! ДОЖАЛИ !!! p.s. ОЧЕНЬ НУЖЕН ВТОРОЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАПАДАЮЩИЙ , ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО БЫЛО СЕГОДНЯ БЕЗ ЗЕ ЛУИША .
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cska-62
1479658194
Поздравляю «Спартак»! Футболисты отдавались игре до последнего, хотя пермяки очень грамотно выстроили оборону. И отдача была вознаграждена в виде чудо-удара Глушакова. Матч получился с точки зрения футбольной тактики интересным, пусть и не очень зрелищным. Моментов для взятия ворот было мало, что не удивительно. Смазали впечатление от игры в самом конце матча пермяки. И тем, что не по-спортивному тянули время, и тем, что грубили. Джикия очень сильный игрок, но за умышленную и откровенную грубость в отношении Промеса его следовало УДАЛЯТЬ, а не показывать «горчичник»! В чисто воспитательных целях, но по делу!
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ilichkadr
1479658493
Как болельщик Зенита поздравляю болел Спартака с заслуженной победой! Глушаков раскрылся в Спартаке и это радует. Гол красивый.............
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NapaS
1479658557
Гол просто бомба! Глушак кэп!
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Тraumtanzеr
1479658590
Глушаков...это похороны.
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ttter
1479658815
Спасибо ребята!!!!!!Я кричал на пол улицы))))))
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