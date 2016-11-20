РФПЛ. «Спартак» на последних минутах вырвал победу над «Амкаром»

В матче 14-го тура РФПЛ «Спартак» в родных стенах добился победы над «Амкаром» – 1:0. Единственный гол в добавленное ко встрече время забил Денис Глушаков.

Таким образом, московский клуб набрал 34 очка и продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу. Кроме того, красно-белые обеспечили себе чемпионство по итогам первого круга.

Чемпионат России. РФПЛ. 14-й тур

Спартак (Москва) – Амкар (Пермь) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Глушаков, 90+1.

Спартак: Ребров, Комбаров, Маурисио (Пуцко, 81), Кутепов, Ещенко, Зобнин (Давыдов, 81), Глушаков, Фернандо, Мельгарехо (Зуев, 89), Джано, Промес.

Амкар: Селихов, Милькович, Занев, Конде, Шаваев (Зайцев, 59), Джикия, Баланович (Шиндер, 89), Идову, Комолов, Костюков (Чума, 42), Йовичич.

Предупреждения: Маурисио, 69; Промес, 90+4 – Баланович, 67; Комолов, 76; Идову, 76; Джикия, 90+4; Милькович, 90+5.

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