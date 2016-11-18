Зидан: «Спасибо за напоминание о поражении от «Атлетико». Игра будет сложной»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями накануне матча 12-го тура Примеры против «Атлетико».

«Спасибо, что напомнили о поражении от «Атлетико». Да, игра будет сложной для обеих команд. Мы сделаем все возможное, чтобы провести хороший матч и победить.

Бензема в составе. Он в порядке. Он счастлив быть с нами. Посмотрим, сыграет ли он. Он готов.

Что касается травмы Мораты в сборной, то так бывает. Мы никого не виним. Это случается. Надеюсь, он скоро поправится.

Каземиро с каждым днем все лучше. Посмотрим, сможет ли он тренироваться на следующей неделе. Рамос хорошо занимался на протяжении всей недели, завтра посмотрим, как он сыграет», – сказал Зидан.

Матч «Атлетико» – «Реал» состоится в субботу, 19 ноября. Начало – в 22:45 по московскому времени.