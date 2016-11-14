Газзаев: «Чемпионство разыграют «Спартак», «Зенит» и ЦСКА»

Экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев назвал трех, по его мнению, претендентов на победу в чемпионате России-2016/17. Также специалист похвалил нынешнего лидера РФПЛ «Спартак».

«С приходом нового главного тренера Массимо Карреры в «Спартаке» поменялась психология игроков. «Спартак» заслуженно идет на первом месте. Все будет зависеть от того, как команда подготовится и проведет второй круг. На первом этапе чемпионата команда показывает хорошие качества и может претендовать на чемпионство.

Может быть, «Спартак» показывает не такой яркий и красивый футбол, но играет на результат, а это самое главное. Думаю, что чемпионство разыграют три клуба – «Спартак», «Зенит» и ЦСКА», – цитирует Газзаева «Россия 24».

По прошествии 13-ти туров красно-белые располагаются на вершине турнирной таблицы РФПЛ, имея в своем активе 31 очко и опережая ближайшего преследователя – «Зенит» – на три очка.