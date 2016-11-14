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Газзаев: «Чемпионство разыграют «Спартак», «Зенит» и ЦСКА»

14 ноября 2016, 14:31
21

Экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев назвал трех, по его мнению, претендентов на победу в чемпионате России-2016/17. Также специалист похвалил нынешнего лидера РФПЛ «Спартак».

«С приходом нового главного тренера Массимо Карреры в «Спартаке» поменялась психология игроков. «Спартак» заслуженно идет на первом месте. Все будет зависеть от того, как команда подготовится и проведет второй круг. На первом этапе чемпионата команда показывает хорошие качества и может претендовать на чемпионство.

Может быть, «Спартак» показывает не такой яркий и красивый футбол, но играет на результат, а это самое главное. Думаю, что чемпионство разыграют три клуба – «Спартак», «Зенит» и ЦСКА», – цитирует Газзаева «Россия 24».

По прошествии 13-ти туров красно-белые располагаются на вершине турнирной таблицы РФПЛ, имея в своем активе 31 очко и опережая ближайшего преследователя – «Зенит» – на три очка.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Зенит Газзаев Валерий
Комментарии (21)
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Алексей1988
1479132971
Чемпионство разыграет только Зенит ) Спартак слетит как обычно, как это делает каждый год ) ЦСКА закатались, состав укреплять нужно. Зеня наберет обороты и золото возьмет.
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Каратель помойников
1479133843
разыграют и разыграют,в мае посмотрим что и как,а на данный момент такие темы для того чтобы всякие ВОДИТЕЛИ МАРШРУТОК и им подобные побрюзжали
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Опорник84
1479134004
Так пусть победит сильнейший! Или сейчас выигрывает у кого бабок больше?
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APchelov
1479135769
Газаев, как всегда, не оригинален. По весне тройка может сильно поменяться
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FC ЖИЛЬДУН
1479138374
Молодец!Всегда знает когда лизнуть)))СПАРТАКУ!!!!
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ufos73
1479140719
"Может быть, «Спартак» показывает не такой яркий и красивый футбол" Пес как кто??? Кто у нас показывает яркий и красивый??? Наверно как ЦСУА )))
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Zeff
1479141900
2-й круг: Спартак-Зенит- 1:5 (Спартак забьёт с левого пенальти) ЦСКА- Зенит- 0:3
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MaxSpartakM
1479143028
Не так ярко как кто?
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super.zenitchik
1479146701
Да ты че говоришь, усатый?! Ну голова, ну умница, ну провидец!
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100% Спартака
1479146973
ЦСКА бы за лигу Европы зацепиться с такой скамейкой ,а Спартак чемпион по любому!
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