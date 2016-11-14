Исполнительный директор «Амкара»: «О переносе домашних матчей речи не идет»

Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов подчеркнул, что клуб не собирается переносить оставшиеся домашние матчи осенней части РФПЛ на другие арены. По прогнозам синоптиков, в течение ближайшей недели в Перми стоит ожидать похолодания до минус 12-ти градусов. 26 ноября подопечным Гаджи Гаджиева предстоит принять «Арсенал» в рамках 15-го тура национального чемпионата, а во встрече 17-го тура, пятого декабря, в гости к «Амкару» пожалует «Оренбург».

«Действительно холодно, и тренироваться в таких условиях, конечно, тяжело, но не мы первые, не мы последние в уральском регионе страны, где тренироваться тяжеловато. У нас манеж находится в заключительной стадии строительства, его обещают открыть в конце ноября, и мы надеемся тренироваться там. Если не разрешат, будем искать варианты, может быть, поедем в Москву, но о переносе домашних матчах речи не идет, естественно, они все пройдут в Перми. Ничего страшного, мы привыкшие, но в таких условиях крайне тяжело тренироваться», – сказал Маслов.