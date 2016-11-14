«Локомотив» возрождает общеобразовательную школу при интернате клуба

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о планах столичного клуба по возобновлению работы средней общеобразовательной школы при интернате клуба.

«Сейчас родители вынуждены пристраивать детей в другие московские школы, в которых учебный процесс, естественно, не адаптирован под ребят, профессионально занимающихся спортом. Поэтому видим свою социальную ответственность перед нашими юными футболистами и их родителями в том, чтобы дети, попавшие в академию «Локомотива», смогли получить качественное образование в стенах родного клуба.

Конечно, ломать – не строить. Процесс формирования школьного коллектива, подбор учебной программы потребует некоторого времени. Уверен, нам в этом помогут и Министерство образования, и город, и, возможно, профильные вузы.

Надеемся, 1 сентября следующего года в Черкизове снова прозвучит первый звонок», – сказал Геркус.

Самыми известными выпускниками академии «Локомотива», учившимися в ее общеобразовательной школе, являются полузащитник железнодорожников и сборной России Алексей Миранчук и его брат-близнец Антон, защитник «Рубина» Тарас Бурлак, защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев, чемпионы Европы в составе юношеской сборной России до 17 лет Рифат Жемалетдинов и Дмитрий Баринов, а также голкипер «Локо» Мирослав Лобанцев.