Радимов: «Хотел бы поблагодарить арбитров ФНЛ»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов подвел итоги победного матча 22-го тура ФНЛ против «Енисея» (2:0).

– Два матча в чемпионате – две победы. «Енисей» удобный для вас соперник?

– Даже три победы в течение одного года. Но я считаю, что игра на игру не приходится. Удобный ли это соперник? Журналисты могут употребить такой термин.

– Вы переживали, что будут проблемы с защитой из-за травм. Как оцените игру в обороне?

– Если взять игру в целом, мы не позволили «Енисею» почти ничего. Только один удар Камеша. Учитывая уровень соперника, сыграли в обороне замечательно. Доволен тем, что выполнили план на игру. Думаю, победили заслуженно. Рад за Кругового. Ему всего 18 лет, впервые провел все 90 минут. Видно, что у него есть будущее. Нас рано похоронили. Мы пока живы и будем жить до того момента пока нас не похоронят окончательно.

– Вы сегодня много общались с резервным судьей.

– На самом деле я хотел бы поблагодарить арбитров ФНЛ. В этом сезоне когда они судят, то судят хорошо. Но это не касается тех моментов, когда, например, в Краснодаре ставят такой пенальти в ворота «Спартака-2». А общался я в основном с Тихоновым. У нас диалог весь матч шел. Судье было скучно и он к нам подключался.