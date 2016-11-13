Капелло: «Буффон заслужил выиграть «Золотой мяч»

Бывший главный тренер «Ювентуса» Фабио Капелло выразил мнение, что голкипер туринского клуба Джанлуиджи Буффон за свою карьеру заслужил выиграть «Золотой мяч». Напомним, итальянский футболист является претендентом на данную награду по итогам уходящего года.

«Мне кажется, Буффон за свою продолжительную карьеру заслужил право получить «Золотой мяч». Он не единственный, так как я бы вручил эту премию еще ряду выдающихся итальянских футболистов, которые уже завершили карьеру», – сказал Капелло.