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Буффон посоветовал «Манчестер Сити» приобрести Доннарумму

12 ноября 2016, 21:26
5

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон выразил мнение, что руководство «Манчестер Сити» должно сделать «Милану» предложение о покупке вратаря команды Джанлуиджи Доннаруммы. Напомним, ранее сообщалось, что английский клуб заинтересован в приобретении 17-летнего итальянца.

«Я бы посоветовал «Манчестер Сити» сделать предложение относительно покупки Доннаруммы. Он играет за великий клуб, но данный переход мог бы стать для него шагом вперед. Если бы Джанлуиджи обратился ко мне за помощью, то я бы дал ему совет как брату», – цитирует Буффона Milan News.

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Ювентус Милан Манчестер Сити Буффон Джанлуиджи Доннарумма Джанлуиджи
Комментарии (5)
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de bruyne
1478975672
Нет чтобы своя страна Италия...пускай играет за клуб Италии и тд... он в Англию отправляет где футбол давно умер
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Joko21
1478977297
ему главное сейчас играть, а не сидеть в "золотой клетке"
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Avitaminoz
1478977355
Буффон тот ещё тролль. На всё готов лишь бы ослабить Милан:))
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Вамфири
1478979599
Бууффон плохого не посоветует!!! М.Сити сейчас на плаву,один из лидеров АПЛ!!! неплохой шанс для Доннарумы себя проявить,если конечно на скамейке не замарозят!!!
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Avatar 2
1479022853
рано
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