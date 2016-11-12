Буффон посоветовал «Манчестер Сити» приобрести Доннарумму

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон выразил мнение, что руководство «Манчестер Сити» должно сделать «Милану» предложение о покупке вратаря команды Джанлуиджи Доннаруммы. Напомним, ранее сообщалось, что английский клуб заинтересован в приобретении 17-летнего итальянца.

«Я бы посоветовал «Манчестер Сити» сделать предложение относительно покупки Доннаруммы. Он играет за великий клуб, но данный переход мог бы стать для него шагом вперед. Если бы Джанлуиджи обратился ко мне за помощью, то я бы дал ему совет как брату», – цитирует Буффона Milan News.