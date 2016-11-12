Возвращение Дзагоева в общую группу ожидается после игры с «Арсеналом»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал, когда можно ожидать возвращения в общую группу полузащитника Алана Дзагоева. Напомним, 26-летний игрок, восстанавливающийся после травмы, в последний раз появлялся на поле 18 сентября.

«Ориентировочно Дзагоев после игры с Тулой должен приступить к тренировкам в общей группе. Фернандес, Головин, Березуцкий пока работают самостоятельно. Надеемся, что к 18 ноября все будут уже готовы. Что касается Акинфеева, сейчас он находится в расположении сборной и идет на поправку. Не исключено, что он появится в игре с Румынией…

Когда будут новости по Еременко? К официальным заявлениям мне добавить нечего», – сказал Слуцкий.