Каррера хочет создать в «Спартаке» атмосферу, как в сборной Италии на Евро-2016

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о своем видении команды и целях на сезон. По словам специалиста, он хочет создать в стане красно-белых такую же атмосферу, как и в сборной Италии на Евро-2016. Напомним, Каррера входил в тренерский штаб сборной Италии под руководством Антонио Конте на чемпионате Европы-2016.

«Моя цель в «Спартаке» – это создание такой же семейной атмосферы, какая у нас была в сборной Италии на чемпионате Европы-2016. Это первый шаг к успеху. Постараемся выиграть чемпионат впервые с 2001 года. Если же завершим сезон в тройке, то признаем, что две команды были лучше нас. Не будем ни о чем сожалеть и искать виноватых», – сказал итальянец.