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  • Каррера хочет создать в «Спартаке» атмосферу, как в сборной Италии на Евро-2016

Каррера хочет создать в «Спартаке» атмосферу, как в сборной Италии на Евро-2016

9 ноября 2016, 21:41
12

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о своем видении команды и целях на сезон. По словам специалиста, он хочет создать в стане красно-белых такую же атмосферу, как и в сборной Италии на Евро-2016. Напомним, Каррера входил в тренерский штаб сборной Италии под руководством Антонио Конте на чемпионате Европы-2016.

«Моя цель в «Спартаке» – это создание такой же семейной атмосферы, какая у нас была в сборной Италии на чемпионате Европы-2016. Это первый шаг к успеху. Постараемся выиграть чемпионат впервые с 2001 года. Если же завершим сезон в тройке, то признаем, что две команды были лучше нас. Не будем ни о чем сожалеть и искать виноватых», – сказал итальянец.

Источник: Corrieredellosport
Россия. Премьер-лига Спартак Италия Каррера Массимо
Комментарии (12)
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mgordeev
1478724483
Мне нравится настрой Карреры. Хорошо, когда командой руководит мужик. В последний раз такое было при Валере.
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GeorgeXIII
1478738280
Пока его тактика дает успех. Еще б Промеса.....
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dimsok
1478761756
И вылететь из соискателей задолго до развязки???
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bset
1478762764
Не знаю, почему, но рад за Спартак. Представляю эмоции болельщиков, если они возьмут чемпионат
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тётя ASYA
1478766568
начинания хорошие ! продолжай МаКар ! СПАРТАК будет первым !!!!! да он и так первый
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