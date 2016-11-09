Ловчев: «Пустышка этот Кокорин»

Известный в прошлом футболист Евгений Ловчев выразил мнение, что у сборной России существуют серьезные проблемы в атаке. Ветеран подверг критике уровень игры форварда «Зенита» Александра Кокорина.

«В атаке у сборной такая же ситуация, как в ЦСКА, — нападающих нет. Федор Смолов травмирован, а он у нас сейчас самый забивной. Кокорин? Пустышка этот Кокорин, и когда начинают говорить, что он прибавил, я отвечаю: он играет процентов на 10 от того Кокорина, который начинал в «Динамо» рядом с Кураньи, Ворониным и Самедовым. Сейчас он просто довольный жизнью человек», – заявил Ловчев.