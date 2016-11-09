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Ловчев: «Пустышка этот Кокорин»

9 ноября 2016, 13:50
39

Известный в прошлом футболист Евгений Ловчев выразил мнение, что у сборной России существуют серьезные проблемы в атаке. Ветеран подверг критике уровень игры форварда «Зенита» Александра Кокорина.

«В атаке у сборной такая же ситуация, как в ЦСКА, — нападающих нет. Федор Смолов травмирован, а он у нас сейчас самый забивной. Кокорин? Пустышка этот Кокорин, и когда начинают говорить, что он прибавил, я отвечаю: он играет процентов на 10 от того Кокорина, который начинал в «Динамо» рядом с Кураньи, Ворониным и Самедовым. Сейчас он просто довольный жизнью человек», – заявил Ловчев.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Кокорин Александр Ловчев Евгений
Комментарии (39)
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momwig_
1478689481
Правда в том, что Кокорин не реализовал свой потенциал и уже вряд ли реализует... И это характерно для наших "подающих надежды"™ игроков уже довольно долгие годы. В последнее время тенденция, к сожалению, только усиливается.
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olebar73
1478690405
Полностью согласен.Нулевой парень.
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каа
1478693682
НОРМАЛЬНЫЙ ИГРОК... ПО РОССИЙСКИМ МЕРКАМ... переоцененный ...да... но это не его вина ..
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СашкаГуров
1478693843
И нечего возразить ! Всё по делу сказанно
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RedWhiteFans2
1478698135
Согласен. И самое страшное что уже может быть только хуже, хотя уже некуда.
Ответить
deinego77@yandex.ru
1478698899
В точку!
Ответить
alll-1
1478700504
так оно и есть
Ответить
cska-62
1478702292
Не это главное... Главное, что Кокорину теперь журналисты объяснили, что "Муму" написал не Лермонтов ... :-)))) Ну а кто написал, не сказали... До следующего интервью... Чтобы научился пользоваться хотя бы "поисковиками"... :-))))
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+50/-50
1478702707
Удивительно! А игры сборной на ЧЕ разве этого не показали? А количество забитых мячей на количество проведённых игр-статистика игрока атаки-разве ничего не значат? Он не пустышка, а посредственность уровня "Амкара", "Урала" или "Тосно".
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Пельш 1
1478702836
Ловчев прав на все 100
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