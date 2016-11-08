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  • Дмитрий Комбаров: «Температура в Катаре? Мне нравится наша, русская погода»

Дмитрий Комбаров: «Температура в Катаре? Мне нравится наша, русская погода»

8 ноября 2016, 14:59
4

Защитник «Спартака» и сборной России Дмитрий Комбаров, который в настоящее время находится в Катаре вместе с национальной командой, заявил, что отдает предпочтение российской погоде, несмотря на то, что условия для футбола зимой в теплых странах лучше. Также игрок подчеркнул, что несмотря на снег и холод, красно-белым удалось сыграть в комбинационный футбол в выездном матче 13-го тура РФПЛ с «Томью» (1:0).

«Дополнительной уверенности по поводу первого места нет. Сезон длинный, не хочется так пристально обращать внимание на место в таблице.

Гол в матче с «Томью»? Самое главное, что мы не изменили атакующему стилю. Поняли, что и в таких условиях можем играть в комбинационный футбол, что, в принципе, у нас получалось. Важно сказать спасибо и людям, подготовившим поле в Томске. Даже несмотря на мороз и выпавший снег – работа сотрудников стадиона позволила командам играть в футбол.

Температура в Катаре? А мне нравится наша, русская погода. В Томске только в первые 10 минут уши замерзли, а потом отогрелись – и дискомфорта больше не было. Конечно, в Катаре условия для футбола сейчас получше, но зиму я люблю», – сказал Комбаров.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Спартак Комбаров Дмитрий
Комментарии (4)
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ttter
1478607817
Дима очень радует в этом сезоне,как и вся команда.
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aguila_real
1478610721
Комбаров на закате карьеры: "Температура в Катаре? Отличная погода!"
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Бан
1478626076
Игра в футбол? А мне нравятся городки!
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