Дмитрий Комбаров: «Температура в Катаре? Мне нравится наша, русская погода»

Защитник «Спартака» и сборной России Дмитрий Комбаров, который в настоящее время находится в Катаре вместе с национальной командой, заявил, что отдает предпочтение российской погоде, несмотря на то, что условия для футбола зимой в теплых странах лучше. Также игрок подчеркнул, что несмотря на снег и холод, красно-белым удалось сыграть в комбинационный футбол в выездном матче 13-го тура РФПЛ с «Томью» (1:0).

«Дополнительной уверенности по поводу первого места нет. Сезон длинный, не хочется так пристально обращать внимание на место в таблице.

Гол в матче с «Томью»? Самое главное, что мы не изменили атакующему стилю. Поняли, что и в таких условиях можем играть в комбинационный футбол, что, в принципе, у нас получалось. Важно сказать спасибо и людям, подготовившим поле в Томске. Даже несмотря на мороз и выпавший снег – работа сотрудников стадиона позволила командам играть в футбол.

Температура в Катаре? А мне нравится наша, русская погода. В Томске только в первые 10 минут уши замерзли, а потом отогрелись – и дискомфорта больше не было. Конечно, в Катаре условия для футбола сейчас получше, но зиму я люблю», – сказал Комбаров.