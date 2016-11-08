Фернандес: «Пока еще чувствую боль в плече»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал о своем состоянии после травмы плечевого сустава, полученной в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Монако» (0:3). По словам игрока, игру 13-го тура РФПЛ с «Амкаром» (2:2) он провел на уколах.

«Травму плечевого сустава получил еще в матче с «Монако». Неудачно приземлился на плечо, потом оно сильно болело. Со временем неприятные ощущения нарастали. Сейчас каждый день занимаюсь с физиотерапевтами на базе в Ватутинках. Боль, к сожалению, пока полностью не уходит. На время игры с «Амкаром» врачи постарались сделать все, чтобы я эту боль не ощущал, но уже после матча она снова начала возвращаться.

Когда смогу вернуться к полноценной работе? Очень надеюсь, что приму участие в следующем официальном матче ЦСКА», – сказал Фернандес.