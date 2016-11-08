ЦСКА обратился к болельщикам с призывом поддержать команду

ЦСКА обратился к своим болельщикам с просьбой не бросать команду и прийти на стадион в оставшихся домашних матчах осенней части сезона.

«Дом есть, добро наживем». Поддержи команду в тяжелый период и приходи на последние домашние матчи в 2016-м!» – гласит сообщение на официальной странице армейцев в Twitter.

Напомним, начиная с 15-го тура три встречи подряд красно-синие проведут на своей арене: 26 ноября – с «Рубином», 30 ноября – с «Оренбургом», 3 декабря -с «Уралом». На данный момент ЦСКА располагается на четвертом месте в таблице, отставая от лидирующего «Спартака» на девять очков.