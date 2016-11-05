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  • Рейнгольд: «Сегодняшний «Спартак» – это во всем работа Карреры»

Рейнгольд: «Сегодняшний «Спартак» – это во всем работа Карреры»

5 ноября 2016, 21:15
21

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением о выступлении «Спартака» в нынешнем сезоне. Напомним, на данный момент московский клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата России.

«Аленичев? Я ничего не хочу сказать плохого об этом специалисте, он был блестящим футболистом. Но сегодняшний «Спартак» – это во всем работа Карреры. При Аленичеве команда вылетела из Лиги Европы на первой же для себя стадии, лишив тем самым клуб заработка, да еще и уступив команде, которая в сотню лучших и не входит.

«Спартак» поступил очень грамотно, оставив Карреру у руля команды. Опыт работы в «Ювентусе» и в сборной Италии идет на пользу московской команде. Заметьте, что футболисты уже начали понимать его итальянский! Это значит не только уважение, но и стремление футболистов понимать своего тренера без переводчика. Это говорит про единство коллектива. «Спартак» идет 13 туров на первом месте! Такое было в последний раз при Романцеве! И команда побеждает, когда нет на поле ее главного лидера Квинси Промеса. Все это – работа Карреры», – сказал Рейнгольд.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо Рейнгольд Валерий
Комментарии (21)
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kvm
1478369995
всё по делу
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Aztec58
1478370215
Всё так, перелом к лучшему налицо, но с эйфорией пока что повременим. Болеем и верим.
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bafor
1478371940
Сейчас мне нравится этот Спартак, да сырой, да не идеальный, но нравится, не похож он на ту команду,которая играла при Аленичеве! Каррера лучший в РПЛ. Гробанные жюрналюги жюналюгили, что Спартак Аленичева. Болваны. ФК "Тула" Аленичева. Его максимум. И то и в ФНЛ, и при помощи Филлимонова.
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haida
1478372778
Молодец, bafor, почему Алень,не мог настроить команду?Я кстати учился в одном институте с ним!Все кричат это команда Аленичева,фиг вам,все удивлены ,что Спартак заиграл,худо бедно,но заиграл!Есть сдвиг,работы еще много,но почему то уже не слышны вопли журналистов,что то не так в Спартаке!Надо немного подождать,и все вы увидите,какой станет Спартак,а это не за горами!Поверьте моим словам!
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Алекc
1478373190
Боже, Спартак храни дай ему силы!!!
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filosof sparty
1478374409
Однозначно! Но Аленичеву огромное спасибо за Зобнина и Зе, в них вообще никто не верил...
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ttter
1478375005
Спартаку надо хорошо закончить эту часть чемпионата,хорошо подготовится зимой,укрепить пару позиций и можно становится чемпионом.
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vlad1969
1478379460
Думаю он прав!
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Опорник84
1478379806
Идем первые, главное не сглазить!
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Фрэнк Серпико
1478393008
Мужики, в возвращении сильного Спартака нуждаются не только болельщики Спартака, но и вся Россия. Ведь чем больше у нас сильных команд, тем серьезнее воспринимают наш чемпионат. У нас есть (в данный момент) Зенит, Краснодар и Ростов. Если к этим командам подтянутся Спартак, Амкар и Анжи (а там потихонечку собирается очень приличная команда) будет круто. Плюс ЦСКА через пару лет, после перезагрузки состава, и Терек может быть - если начнут покупать сильных футболистов не раз в год и одного, а почаще. Я за всех переживаю, когда команды играют в европейских соревнованиях. Сильный Спартак выгоден нам всем!!!
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