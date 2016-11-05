Рейнгольд: «Сегодняшний «Спартак» – это во всем работа Карреры»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением о выступлении «Спартака» в нынешнем сезоне. Напомним, на данный момент московский клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата России.

«Аленичев? Я ничего не хочу сказать плохого об этом специалисте, он был блестящим футболистом. Но сегодняшний «Спартак» – это во всем работа Карреры. При Аленичеве команда вылетела из Лиги Европы на первой же для себя стадии, лишив тем самым клуб заработка, да еще и уступив команде, которая в сотню лучших и не входит.

«Спартак» поступил очень грамотно, оставив Карреру у руля команды. Опыт работы в «Ювентусе» и в сборной Италии идет на пользу московской команде. Заметьте, что футболисты уже начали понимать его итальянский! Это значит не только уважение, но и стремление футболистов понимать своего тренера без переводчика. Это говорит про единство коллектива. «Спартак» идет 13 туров на первом месте! Такое было в последний раз при Романцеве! И команда побеждает, когда нет на поле ее главного лидера Квинси Промеса. Все это – работа Карреры», – сказал Рейнгольд.