Дзагоев в ближайшее время не сможет помочь ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев сообщил, что в ближайшее время не сможет помочь армейцам. 26-летний хавбек также отметил, что сегодня пройдет медицинское обследование в Германии.

«К сожалению, я не смогу в ближайшее время помочь команде. Я готовился к выходу на поле в домашнем матче с «Монако». За неделю до этого уже бегал на полной скорости, но в общей группе пока не тренировался. За два дня до матча с «Уфой» мне предстояло пройти тестирование на поле. Я размялся в «тренажерке» и в последнем тесте на замер силы ног опять дернул мышцу, то есть произошел рецидив.

Сегодня у меня обследование в Германии, я сделаю МРТ и проконсультируюсь с доктором, который специализируется на мышцах. Точный день выхода на поле пока сказать не могу, но очень надеюсь на скорое возвращение! В команде уже бывали случаи, когда выпадало много игроков. У ЦСКА был некий спад, и мы теряли очки. Здесь ничего не остается делать, кроме как продолжать работать, тренироваться, играть и выходить на прежний уровень. Повторюсь, это не первый случай. Мы всегда выходили из непростых ситуаций, выйдем еще раз!» – приводит слова Дзагоева официальный сайт игрока.