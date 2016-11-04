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Дзагоев в ближайшее время не сможет помочь ЦСКА

4 ноября 2016, 17:09
9

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев сообщил, что в ближайшее время не сможет помочь армейцам. 26-летний хавбек также отметил, что сегодня пройдет медицинское обследование в Германии.

«К сожалению, я не смогу в ближайшее время помочь команде. Я готовился к выходу на поле в домашнем матче с «Монако». За неделю до этого уже бегал на полной скорости, но в общей группе пока не тренировался. За два дня до матча с «Уфой» мне предстояло пройти тестирование на поле. Я размялся в «тренажерке» и в последнем тесте на замер силы ног опять дернул мышцу, то есть произошел рецидив.

Сегодня у меня обследование в Германии, я сделаю МРТ и проконсультируюсь с доктором, который специализируется на мышцах. Точный день выхода на поле пока сказать не могу, но очень надеюсь на скорое возвращение! В команде уже бывали случаи, когда выпадало много игроков. У ЦСКА был некий спад, и мы теряли очки. Здесь ничего не остается делать, кроме как продолжать работать, тренироваться, играть и выходить на прежний уровень. Повторюсь, это не первый случай. Мы всегда выходили из непростых ситуаций, выйдем еще раз!» – приводит слова Дзагоева официальный сайт игрока.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Дзагоев Алан
Комментарии (9)
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life85
1478268848
Интересно будет посмотреть как справитесь в этот раз .
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Rzn_za_cska
1478269701
Здоровья
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MEHROJ ЗЕНИТ
1478269907
Да уж у армейцев одни не везение чо та
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какой-то-тип
1478270326
да им вряд ли кто-то сейчас поможет))
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dudkadim
1478274858
не может выйти из запоя
Ответить
ufos73
1478279214
Оф сайт игрока бл*яааать! Твистеры уже не в моде?
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