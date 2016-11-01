Уткин: «Матч «Урал» – «Терек» кроме как договорным назвать нельзя»

Комментатор и колумнист Василий Уткин считает, что поединок 12-го тура РФПЛ между «Уралом» и «Тереком» (1:4) являлся договорным. Напомним, после воскресной встречи подал в отставку главный тренер екатеринбуржцев Вадим Скрипченко. Впрочем, сам специалист, равно как и руководство уральского клуба, отмечали, что эти два события не связаны между собой.

«Сыгранный в воскресенье матч «Урал» – «Терек» я считаю договорным. Все, что мне известно о договорных матчах, в ярко выраженной форме прослеживается в этом матче. Я перечислю.

У меня сложилось четкое представление, что в этом матче отсутствовала спортивная борьба. Во всяком случае в ключевых эпизодах этой игры, приведших к забитым мячам. Я посмотрел игру на всякий случай еще раз и своего мнения не изменил. Известно о резком падении букмекерских котировок по ходу матча. Ни у одной букмекерской компании нет экспертов, которые оценивают честность матча по действиям футболистов на поле в режиме онлайн. Котировки обрушиваются только в том случае, если где-то вдруг ставятся большие деньги на определенный результат.

Но договорным этот матч назвать почему-то нельзя. Обязательно последуют обвинения в клевете и судебный иск. В лучшем случае история этим ограничится. Это несправедливо. Матч договорной, и хватит изощряться в синонимах! Если у меня нет права назвать матч договорным, значит, у меня нет права называть вещи своими именами.

Мне скажут: где доказательства? Отвечаю: я перечислил выше. Других нет. Но важно, что никто у меня других требовать и не вправе. Что такое договорный матч и как порой осуществляется сговор – мы знаем. Например, два человека поговорили по телефону. Как я, журналист, могу представить доказательства в этом случае? Не могу, я не спецслужба, мне никто не даст права на прослушку, и правильно сделает этот никто.

Складывается ситуация, когда все вокруг могут назвать матч «договорняком», а я нет. Тысячи людей, в том числе в соцсетях через подтвержденные, неанонимные аккаунты, могут, а я, журналист, – нет. Я должен поискать синонимы. Назвать матч странным, сомнительным, как-нибудь еще.

Матч «Урал» – «Терек» – договорной. Договорной. Договорной. Нет другого слова в русском языке, чтобы это назвать. Чтобы описать свои впечатления. Если я неправ, я принесу извинения и заплачу штраф. По суду.

Все еще ведь «Терек» боятся. Да, есть основания. Для страха есть. Но я читал недавно про Рамзана Кадырова, что его задел комментарий одного парня в Instagram, журналиста (Эчмаев, кажется, его фамилия). Рамзан позвонил, задал свои вопросы, люди нормально поговорили. Я знаю, что это правдивая история. Есть такое свойство людей – они встречаются, созваниваются и разговаривают друг с другом… О футболе, например. Не нужно ничего бояться», – написал Уткин на своей странице в Facebook.