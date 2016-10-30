Луческу назвал существование «Зенита-2» «неправильным»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу выразил мнение, что существование «Зенита-2» является неправильным, а также посетовал на нехватку кадровых ресурсов.

«Мне неприятно это говорить, но даже неправильно, что существует команда «Зенит-2», и она играет в таком сильном чемпионате, как ФНЛ. Я предпочел бы, чтобы некоторые футболисты, пять-шесть человек, постоянно тренировались с нами, и, когда была бы нужда, я бы мог их использовать. Получается, что я даже не могу на них надеяться.

В «Шахтере» расформировали вторую команду, и все перспективные игроки тренировались с главной командой, и практически все из них доросли до игроков уровня национальной сборной. У нас за год было по 25 международных матчей, когда сборники уезжали в свои команды. Мы брали молодых футболистов и практически в каждом перерыве играли в Европе с сильными командами, где они бы могли набраться международного опыта, и так они росли.

На сборы мы могли брать 30 игроков и принимали участие в как минимум 10 матчах высокого уровня, которые являются играми выше по уровню, чем ФНЛ. Чернов как раз продукт этой подготовки – он сыграл на сборах шести-семь матчей хорошего уровня, я знал его качества, поэтому он появился в составе. Сложно: у нас постоянно четыре-пять травмированных игроков, а заменить их некем», – сказал Луческу.