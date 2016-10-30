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Луческу назвал существование «Зенита-2» «неправильным»

30 октября 2016, 22:35
8

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу выразил мнение, что существование «Зенита-2» является неправильным, а также посетовал на нехватку кадровых ресурсов.

«Мне неприятно это говорить, но даже неправильно, что существует команда «Зенит-2», и она играет в таком сильном чемпионате, как ФНЛ. Я предпочел бы, чтобы некоторые футболисты, пять-шесть человек, постоянно тренировались с нами, и, когда была бы нужда, я бы мог их использовать. Получается, что я даже не могу на них надеяться.

В «Шахтере» расформировали вторую команду, и все перспективные игроки тренировались с главной командой, и практически все из них доросли до игроков уровня национальной сборной. У нас за год было по 25 международных матчей, когда сборники уезжали в свои команды. Мы брали молодых футболистов и практически в каждом перерыве играли в Европе с сильными командами, где они бы могли набраться международного опыта, и так они росли.

На сборы мы могли брать 30 игроков и принимали участие в как минимум 10 матчах высокого уровня, которые являются играми выше по уровню, чем ФНЛ. Чернов как раз продукт этой подготовки – он сыграл на сборах шести-семь матчей хорошего уровня, я знал его качества, поэтому он появился в составе. Сложно: у нас постоянно четыре-пять травмированных игроков, а заменить их некем», – сказал Луческу.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Зенит Зенит-2 Луческу Мирча
Комментарии (8)
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Garrincha58
1477860308
заменить у него некем тогда зачем тебе Кержаков? сидит на лавке ты его даже в Кубке не поставил в состав.Могилевец тоже сидит а в Ростове постоянно играл то же с Новосельцевым Темнишь ты Луческу Был в прошлом году у АВБ выходил Богаев на место Смольникова и неплохо играл ан нет отпустили.Евсеева почему не ставишь парень вроде неплохой
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Патриот РФ
1477860517
Все таки молодец зенька, что такого здравого тренера заманил, да и прогресс на трансфером рынке на лицо
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Патриот РФ
1477860734
Ему бы базовый клуб для подготовки к чм сделать и пусть работает, из этого мог бы выйти толк
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zadira56
1477887210
Разумно
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Barsuk52
1477897010
выходить на 10 мин в рфпл или играть в фнл полноценный чемпионат не знаю кому что по душе
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порт
1477901662
Руки прочь от Радимова.
Ответить
life85
1477927628
Так почаще нужно просматривать игроков из второй команды ! ! !
Ответить
Aztec58
1477934457
А как же проблема нехватки игровой практики? Под это дело и создавались фарм-клубы.
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