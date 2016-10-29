Медведев будет защищать ворота «Ростова» в матче с «Амкаром»

«Амкар» и «Ростов» назвали стартовые составы на поединок 12-го тура РФПЛ.

«Амкар»: Селихов, Зайцев, Занев, Милькович, Конде, Комолов, Гиголаев, Костюков, Гол, Баланович, Бодул.

Запасные: Будаков, Хомич, Черенчиков, Идову, Джикия, Хурцидзе, Шаваев, Йовичич, Анене, Салугин, Прокофьев, Шиндер.

«Ростов»: Медведев, Терентьев, Гуйе, Мевля, Гранат, Препелицэ, Эзатолахи, Киреев, Байрамян, Григорьев, Азмун.

Запасные: Комиссаров, Гошев, Скопинцев, Ярошенко, Вебер, Думбия.

Напомним, матч состоится сегодня в Перми и начнется в 15:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию данной встречи.